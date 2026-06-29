Slušaj vest

Pravi debakl u okupljanju i davanju podrške skupu i grupi ljudi, odigrao se juče, na Vidovdan, u Kraljevu! Glavna parola, kao i sam naziv jučerašnjeg blokaderskog skupa "Sve se vidi na Vidovdan", pokazali su da su građani Srbije zaista bili u prilici da na Vidovdan "sve vide" - jedno veliko ništa!

Naime, kako su blokaderi očekivali da veliki broj ljudi dođe na skup, dronom snimljena fotografija koja je nastala na Trgu srpskih ratnika, u Kraljevu, pokazala je pravu sliku realnosti - blokaderi su nekako uspeli da skupe tek 3.649 lica, što nije ni blizu onome šta su očekivali!

Propao skup blokadera u Kraljevu Foto: Privatna arhiva

Ponovo bez plana, programa i politike, bez ikakvog saopštenja tom malom broju građana koji su došli, niti davanja bilo kakvih informacija - pokazatelj je glavne mantre i pravca blokadera kojim se vode!

Po svemu viđenom, podrška blokadera je u znatno velikom u padu od očekivane, pa su tako blokaderski profili, iz nezadovoljstva i besa, na društvenim mrežama počeli da se prozivaju međusobno. 

Ne propustitePolitikaKAKO JE BIVŠA POSLANICA IZ NESTOROVIĆEVE STRANKE POSTALA DEO BLOKADERA?! Jelena Pavlović poništila princip studenata blokadera da nemaju parlamentarnu opoziciju
av.jpg
Politika"ONA NE TREBA DA GOVORI I NE TREBA NIŠTA DA SE PITA" Opšti haos u redovima blokadera nakon propalog skupa u KV, Lazović zamerio studentima zbog Pavlovićeve
radomir jelena.jpg

Ogorčeni što je na veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" došlo više od 200 hiljada ljudi koji su pružili podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, blokaderi su izgleda zažalili što ih u Kraljevu nije bilo ni približno tom broju.

Profil koji nosi naziv "BIA u Blokadi", objavio je na Iksu snimak i postavio pitanje blokaderima koje glasi:

- Drugari, jeste li vi došli u Kraljevo na protest ili da sedite po kafićima? I posle kad Vučić izađe i pokaže slike polupraznog trga svojim biračima, kako ćemo da mu odgovorimo?

2026-06-29 11_21_23-BIA u Blokadi on X_ _Drugari, jeste li vi došli u Kraljevo na protest ili da sed.jpg
Foto: Printscreen X

 U snimku ispod, možete videti kako je protekao blokaderski skup - u sedenju u kafiću i ispijanje kafe:

 Nakon objave, dobili su i odgovore koje potpuno idu u prilog objavljenom snimku:

- Baš tako. Prolazim u 18:30h oko Trga i imam šta da vidim. Isto ovo. Sve bašte kafića prepune, svi u majicama "Studenti pobeđuju", ali bitno da sede u hladu i ispijaju kafu za sve vreme trajanja programa - napisao je korsnik ove društvene mreže.

2026-06-29 11_03_13-BIA u Blokadi on X_ _Drugari, jeste li vi došli u Kraljevo na protest ili da sed.jpg
Foto: Printscreen X

 Jedan od korisnika je zanemario brojke, ali postavio pitanje koje narod očekuje godinu i više dana:

- Nebitno da li vas je bilo pola miliona ili 1000. Gde je program, gde je spisak ljudi? 

2026-06-29 11_05_30-BIA u Blokadi on X_ _Drugari, jeste li vi došli u Kraljevo na protest ili da sed.jpg
Foto: Printscreen X

  - Ahaha, kapućino brigadiri - glasio je jedan od komentara.

2026-06-29 11_07_27-BIA u Blokadi on X_ _Drugari, jeste li vi došli u Kraljevo na protest ili da sed.jpg
Foto: Printscreen X

- Juče su sve kafane, bašte i kafići u širem centru Beograda bili prepuni uglavnom simpatizera SNS, ali je na skupu svejedno bilo 150000 ljudi. Nema izgovora, pukli ste, propali, ispumpali.. ma gotovo je! - napisano je na Iksu.

2026-06-29 11_07_42-BIA u Blokadi on X_ _Drugari, jeste li vi došli u Kraljevo na protest ili da sed.jpg
Foto: Printscreen X

U galeriji ispod, možete videti šta su korisnici Iksa poručili blokaderima:

Poruke blokaderima posle skupa u Kraljevu Foto: Printscreen X

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaBLOKADERI POKUŠALI DA IZVEDU OPERACIJU "VALJEVO 2"! Ponovo raspirivali laži preko društvenih mreža kao prošlog leta -SAD SLAGALI DA SU IZBODENE DVE DEVOJKE
blokaderi1.jpg
PolitikaZAISTA SE SVE VIDI NA VIDOVDAN! BLOKADERSKI SKUP U KRALJEVU NAČISTO PROPAO: Popunjena tek polovina malog trga u centru grada (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-06-28 at 19.27.05 (2).jpeg
PolitikaOGLASILI SE PLENUMAŠI O JELENI PAVLOVIĆ, ALI NEMA ODGOVORA - ZAŠTO SU POGAZILI SOPSTVENI PRINCIP! Blokaderi sa FTN isprozivali ljude koji ih podržavaju (FOTO)
Jelena Pavlović Kraljevo
PolitikaNOVE PUKOTINE U REDOVIMA BLOKADERA: Opoziciona poslanica iz ZLF Jelena Jerinić podnela ostavku u Skupštini! (FOTO)
Jelena Jerinić ostavka