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Pravi debakl u okupljanju i davanju podrške skupu i grupi ljudi, odigrao se juče, na Vidovdan, u Kraljevu! Glavna parola, kao i sam naziv jučerašnjeg blokaderskog skupa "Sve se vidi na Vidovdan", pokazali su da su građani Srbije zaista bili u prilici da na Vidovdan "sve vide" - jedno veliko ništa!

Naime, kako su blokaderi očekivali da veliki broj ljudi dođe na skup, dronom snimljena fotografija koja je nastala na Trgu srpskih ratnika, u Kraljevu, pokazala je pravu sliku realnosti - blokaderi su nekako uspeli da skupe tek 3.649 lica, što nije ni blizu onome šta su očekivali!

1/5 Vidi galeriju Propao skup blokadera u Kraljevu Foto: Privatna arhiva

Ponovo bez plana, programa i politike, bez ikakvog saopštenja tom malom broju građana koji su došli, niti davanja bilo kakvih informacija - pokazatelj je glavne mantre i pravca blokadera kojim se vode!

Po svemu viđenom, podrška blokadera je u znatno velikom u padu od očekivane, pa su tako blokaderski profili, iz nezadovoljstva i besa, na društvenim mrežama počeli da se prozivaju međusobno.

Ogorčeni što je na veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" došlo više od 200 hiljada ljudi koji su pružili podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, blokaderi su izgleda zažalili što ih u Kraljevu nije bilo ni približno tom broju.

Profil koji nosi naziv "BIA u Blokadi", objavio je na Iksu snimak i postavio pitanje blokaderima koje glasi:

- Drugari, jeste li vi došli u Kraljevo na protest ili da sedite po kafićima? I posle kad Vučić izađe i pokaže slike polupraznog trga svojim biračima, kako ćemo da mu odgovorimo?

Foto: Printscreen X

U snimku ispod, možete videti kako je protekao blokaderski skup - u sedenju u kafiću i ispijanje kafe:

Nakon objave, dobili su i odgovore koje potpuno idu u prilog objavljenom snimku:

- Baš tako. Prolazim u 18:30h oko Trga i imam šta da vidim. Isto ovo. Sve bašte kafića prepune, svi u majicama "Studenti pobeđuju", ali bitno da sede u hladu i ispijaju kafu za sve vreme trajanja programa - napisao je korsnik ove društvene mreže.

Foto: Printscreen X

Jedan od korisnika je zanemario brojke, ali postavio pitanje koje narod očekuje godinu i više dana:

- Nebitno da li vas je bilo pola miliona ili 1000. Gde je program, gde je spisak ljudi?

Foto: Printscreen X

- Ahaha, kapućino brigadiri - glasio je jedan od komentara.

Foto: Printscreen X

- Juče su sve kafane, bašte i kafići u širem centru Beograda bili prepuni uglavnom simpatizera SNS, ali je na skupu svejedno bilo 150000 ljudi. Nema izgovora, pukli ste, propali, ispumpali.. ma gotovo je! - napisano je na Iksu.

Foto: Printscreen X

U galeriji ispod, možete videti šta su korisnici Iksa poručili blokaderima:

1/6 Vidi galeriju Poruke blokaderima posle skupa u Kraljevu Foto: Printscreen X