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"Vekovi nas uče da je Vidovdan dan u kome se sve vidi. Dan Istine. Dan koji razdvaja žito od kukolja!"

Ovim rečima je Jelena Pavlović, narodna poslanica, koja je ranije bila poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića, započela govor na jučerašnjem blokaderskom protestu u Kraljevu.

Kapirate ironiju?!

Na blokaderskom skupu, koji su organizovali studenti blokaderi, govor je držala poslanica iz redova opozicije, Iste one opozicije koju studenti blokaderi ne žele da vide ni na slici, kamoli na bini.

Iste one opozicije od koje se ograđuju još od januara 2025. godine.

Za slabo upućene u skupštinske klupe - Jelena Pavlović je i dalje narodni poslanik. Nakon isključenja iz Nestorovićeve stranke postala je samostalna poslanica u Skupštini Srbije. Zadržala je poslanički mandat.

Slabo upućeni u političke tokove ni u Kraljevu nisu za to znali, jer je Jelena Pavlović pred izlazak na binu predstavljena kao - ADVOKAT IZ BEOGRADA!

Jeste, Jelena Pavloviće je po profesiji aktivna advokatica, ali je i političarka. Iz redova opozicije. S kojom (na papiru i na društvenim mrežama) studenti blokaderi nemaju ništa.

Ali neki su, što reče Orvel, jednakiji od drugih. Vrhunac ironije i licemerja.

Dok sa bine grmi "nezavisni" advokat sa skupštinskim mandatom, iza kulisa ostaje internet koji ne oprašta i pamti sve: uključujući i onaj čuveni snimak na kome ta ista Jelena Pavlović oduševljeno, iz sve snage, aplaudira predsedniku Aleksandru Vučiću i poziva ostale da joj se pridruže.

Kako biste imali kompletnu sliku ovog festivala licemerja pogledajte snimak:

00:56 Jelena Pavlović - aplaudirala Vučiću danas drži govor blokaderima Izvor: Kurir