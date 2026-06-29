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Srpska lista (SL) danas je podnela žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na objavljene rezultate vanrednih parlamentarnih izbora zbog, kako je navedeno, ozbiljnih nepravilnosti koje su direktno uticale na raspodelu mandata namenjenih srpskom narodu.

U saopštenju Srpske liste se ističe da je nesporno da je Građanska inicijativa "Za slobodu, pravdu i opstanak" značajan broj glasova ostvarila glasovima albanskih birača, čime je grubo narušena volja srpskog naroda i zloupotrebljen mehanizam garantovanih mandata predviđen za zaštitu srpske zajednice.

Aljbin Kurti i Nenad Rašić na zajedničkoj konferenciji za novinare u Prištini Foto: Kosovo onlajn

- Politički subjekt koji vodi miljenik režima u Prištini Nenad Rašić se nije kandidovao za raspodelu mandata za koje su se takmičile ostale partije, već za rezervisana mesta za srpsku zajednicu, te je samim tim apsolutno nedopustivo da se mandat osvaja glasovima iz nesrpskih zajednica i u opštinama gde praktično nema Srba - naglašava Srpska lista.

Ističe se da je na ovaj način jedan mandat praktično otet iz ruku srpskog naroda i dodeljen zahvaljujući glasovima koji ne odražavaju političku volju srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

- Ovakva praksa predstavlja opasan presedan i direktan udar na prava srpskog naroda i mehanizme njegove institucionalne zaštite - naglašava se u saopštenju.

Srpska lista traži od nadležnih institucija da hitno razmotre žalbu, utvrde sve činjenice i donesu odluku koja će biti u skladu sa zakonom, pravdom i stvarnom voljom srpskog naroda.

Prema konačnim rezultatima vanrfednih izbora za skupštinu privremenih institucija samouprave u Prištini, Srpska lista osvojila je 5,40 odsto glasova i 9 od 10 mandata zagarantovanih Srbima.