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Studenti blokaderi sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu odgovorili su na prozivke iz opozicije zbog toga što je Jelena Pavlović, bivša članica pokreta "Mi, snaga naroda" Branislava Nestorovića govorila na skupu u Kraljevu.

Oni su upitali da li (kritičarima) smetaju govornici ili postojanje studentskog pokreta, ali nisu dali odgovor na ključno pitanje - zašto su posle više od godinu dana ograđivanja od opozicije pogazili taj svoj postulat?!

Umesto toga - odgovor plenumaša sa FTN NS bio je da su svi - LICIMURI!

Reakcija studenata blokadera na Iksu Foto: Printscreen X

- Da li smetaju govornici ili postojanje studentskog pokreta? Bodiroga, Bakić, Lompar, Ðokić, Pavlović, Savović... Podrška je uslovna. Znači 100% po mom je jedino ok . Licimuri, *pozdrav iz Kikinde - napisali su na Iks nalogu "FTN se budi".

Usledili su odgovori korisnika mreže koji ih podržavaju.

- Ne se*ite više,od skupova koji su imali po 300 000 prisutnih,došli ste do 5000 ljudi i to vašim ograđivanjem i pametovanjem. Nikome normalnom ne smeta ni Bodiroga ni Đokić ali stavljati znak jednakosti između njih i Nestorove poslanice i ulickanog Nedićevca je baš to,licemerno - napisao je "kišni čovek".

Foto: Printscreen X

Neki od blokadera na Iksu su ih podsetili, za slučaj da su zaboravili, da je jedan od principa bio da na studentskoj listi ne može biti neko ko bio funkcioner parlamentarne opozicije.

- Zašto je napušten princip da nema ljudi koji su bili na pozicijama u političkim strankama? Ako princip nije napušten kako se došlo do toga da juče govori Narodna poslanica koja 2023. Ostavila BGD Vučiću? Lakše je priznati grešku. Komunicirati o tome sa javnošću. Nego ovo - poruka je soobe koja stoji iza naloga "fantom slobode".

00:56 Jelena Pavlović - aplaudirala Vučiću danas drži govor blokaderima Izvor: Kurir

Korisnik Joker je pitao:

- Da li vi shvatate uopšte koliko štete pravi pokretu Pavlović Jelena?

Drugi korisnik je odgovorio:

- Ne smemo da pitamo, moramo da podržavamo

Komentari blokadera o Jeleni Pavlović Foto: Printscreen X

Na kraju - sve su sami rekli - nemamo šta da dodamo.