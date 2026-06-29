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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima o svim najvažnijim novostima.

- Videćete i sami, posebno onima koji su slabijeg imovnog i ekonomskog stanja, i penzionerima našim. Verujem da će mnogo da znači. I rekao bih da nam stopa rasta ove godine, ukoliko bude prešla 3 odsto, omogućiće pre kraja godine značajno povećanje i plata i penzija. Mi, iako imamo u glavi otprilike te cifre, ne možemo sa njima da izađemo, zato što nikada nismo obmanuli ljude ni za 1 odsto i ne bismo želeli da se to ovoga puta dogodi - rekao je i dodao:

- Ne mogu izaći sa tačnom brojkom, ali će biti značajno povećanje penzija i plata. Realan rast penzija je 45,3 odsto, kada uračunate inflaciju, u poslednjih 6 godina su porasle za ovoliko. Penzije će i dalje da rastu, i daćemo sve od sebe da ponovo idemo sa tim da nam najmanje mesec dana ranije te uvećane penzije budu dodeljene najstarijim građanima - rekao je na početku.

Pomoć za najstarije - poklon od države

Ukupna vrednost paketa će svakako biti preko 600 miliona evra, a važeći za preko 2 miliona građana.

- Do kraja septembra, početkom oktobra, u roku od 90 dana, imamo 1.664.438 penzionera, a iznos 377,2 miliona evra izdvojenih sredstava — 459 hiljada ih imamo, 994, lica koja će dobiti 35.000 dinara (penzioneri koji imaju do minimalne penzije od 31.000 dinara), kao podršku i pomoć države. Verujem da ćemo time da osnažimo najsiromašnije ljude, domaćinstva, ali i tamo i gde ljudi ne žive sami, da možemo da pomognemo - dodao je.

Pogledajte novi paket mera u nastavku:

1/20 Vidi galeriju Novi paket mera Foto: Printscreen/Pink, Video plus

- Imamo drugu kategoriju lica, to su penzioneri koji primaju penziju veću od 31.092 dinara do 56.851 dinara. To je... njih ima 548.060, dakle ugrubo računajući, dakle nešto preko milion, milion i 9. 000 penzionera u ove prve dve grupe imamo. Oni će dobiti na poklon 27.500 dinara od države, kao što sam rekao, u narednih 90 dana. Svi ostali koji imaju preko prosečnih penzija, dakle njih je 655.384, to su ljudi nešto imućniji, koji relativno pristojno, ili pristojno, ili sasvim pristojno, ili dobro mogu da žive, u zavisnosti od toga koja je visina te penzije, dobiće podršku i poklon od 20. 000 dinara. Ja bih sada da kažem koja će još lica imati podršku, veoma značajnu.

Primaoci socijalne pomoći

- Primaoci socijalne pomoći, njih je ukupno 148.658 građana, oni će dobiti 25.000 dinara. Primaoci dečijeg dodatka, ovde se računa po detetu, to imamo ukupno 82.000 porodica koje primaju dečiji dodatak, dakle 82.000 porodica, ali imamo ukupno 165.898 dece po kojoj se isplaćuje dečiji dodatak. I oni će dobiti svi po detetu, dakle ne po porodici, po detetu će dobiti 25.000 dinara, što mislim da je ogromna podrška za socijalno ugrožena domaćinstva u našoj zemlji, njih je 82.000 domaćinstava sa dečijim dodatkom. Primaoce, imamo sad tu podelu na primaoce boračkog dodatka, to su oni koji su siromašniji, njih je oko 5.000, 4.929, i imamo borce. Primaoci boračkog dodatka dobiće, kao najsiromašniji i onaj socijalno najugroženiji sloj, 25. 000 dinara, ali svi borci, a njih je 91.259, ne računajući ovih 4.929 koje sam već rekao koji su primaoci boračkog dodatka, dobiće dodatnih 10.000 dinara.

Kako je istakao, ovo je značajan paket za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, posebno zbog njihove pripreme za jesen i zimu, i verujem da će im doći u pravom trenutku.

- Ljudi na taj novac već mogu da računaju, jer ono što sam ja govorio i ono što država Srbija obeća, nikada ne kasni nijednog jedinog dana. Dakle, ovo smo vam rekli pre kraja septembra, dakle imaćete na svojim računima. Verujem da će se posebno najsiromašniji penzioneri, ali i svi drugi, izuzetno obradovati ovim odlukama. Međutim, nije ovo sve. Idemo vaučeri, idemo sa vaučerima, 30.000 vaučera po 10.000 dinara, ali tu moram, imaju pravo svi penzioneri koji primaju penziju do 80.000 dinara. Dakle, ako smo bili na bilo koji način nedovoljno fer prema onima od 60.000, 65.000, ovde takođe imaju priliku da dobiju vaučere od 10.000 dinara, ali ovog puta ćemo da izbegnemo jedno nešto što je bio veliki problem u prethodnom periodu, i ja ću o tome otvoreno da govorim - rekao je i dodao:

Foto: Video plus

- To je završavalo u rukama malog broja ljudi koji su time trgovali na različite načine, a nije uvek lako i jednostavno završavalo u penzionerskim rukama. Ovog puta će biti striktnom kontrolom, striktnom kontrolom, dakle uz kontrolu nadležnih bezbednosnih službi, ići će preko pošte, ali uz striktnu kontrolu Bezbednosno-informativne agencije, to da podelimo penzionerima. Penzioner koji dođe, dakle do 80.000 dinara, to vam je do 80.000 dinara je negde oko milion i 320, milion i 330 hiljada penzionera, dakle ogroman procenat penzionera, iako sad već i ovaj broj preko 80.000 više nije mali, oko 300.000 je takvih penzionera, dakle, ali preko milion i 330, milion 340 hiljada penzionera imaće pravo da dođu i da uzmu ove vaučere. 10.000 dinara za bilo koje mesto u Srbiji, za banjski turizam, za planinski turizam, za kakav god žele ljudi, za jezera naša, reke naše, moćiće da iskoriste tih dodatnih 10.000 dinara.

Radimo zbog toga što, prvo, znamo: naši penzioneri su izuzetno odgovorni ljudi. To su ljudi koji su na najbolji način razumeli reforme koje smo morali da provodimo i 2014. godine, teške reforme, da bismo zemlju doveli u ovu situaciju da penzije mogu izuzetno brzo da se uvećavaju i da možemo da razmišljamo o ovakvim jednokratnim davanjima koja više nisu mala, već su velika. Radimo to zato što smo najveći deo tereta prebacili, bili u stvari, na penzionere, istakao je.

- Hvala penzionerima koji su u to verovali. Uredbu o energetski ugroženom kupcu produžavamo i posle 1. oktobra 2026. godine, izdvajamo dodatnih 30-ak, 28,1 milion evra. Dakle, to su smanjenja računa za struju i gas za 20 do 40 odsto za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, sve one o kojima smo ovde već govorili, plus dodatni popust za penzionere od 1.000 dinara.

1/9 Vidi galeriju Obraćanje predsednika o novim merama za građane Foto: Marko Karović

O lekovima i smanjenju cena

- Ja ću vam pročitati sve reči o smanjenju troškova građana za lekove. Iznenadićete se i siguran sam da ćete, dragi građani Srbije, biti mnogo srećni. Dakle, ovde ovo se odnosi na ljude od 25-30. godine starosti, ponajviše naravno se odnosi na penzionere. Oni će razumeti, oni znaju šta su i A1 liste i o tome ćemo da govorimo sve detaljno i temeljno, ali za sve koji primaju redovne terapije ovo je bukvalno spas. Država je preuzela na sebe deo - rekao je, a posebno istakao sve primaoce redovnih terapija. Ovo nam je vremenski ograničeno na godinu dana. U to ulažemo skoro 80 miliona evra. Mi pokrivamo troškove da ne bismo imali nestašice lekova, da ne biste imali pobunu farmaceutske industrije i dela onoga što ljudi, ja bih rekao s pravom, ma koliko se neko na mene ljutio, nazivaju farmakomafijom. Zato što ste vi ucenjeni. Oni mogu da vam daju cenu koliku god hoće, neće da prihvate generičke lekove. Ucenjeni ste time jer mogu da vam izazovu nestašice na tržištu u svakom trenutku, i onda bolje vam je da imate i po najvišoj ceni lek nego da ga nemate uopšte - rekao je i dodao:

- E zato, da ne bismo imali lekove po najvišoj ceni, mi smo preuzeli taj trošak na sebe. Ovo plaća država Srbija, sad ćete da vidite kako. Ja sam doneo na ovom poslužavniku, pokazaću vam svaki lek, jer ja verujem da je najbolje da kada ljudi za različite oblasti, dakle, da kada ljudi vide na tom primeru da će im biti stvari mnogo jasnije koliko će moći da uštede i šta će u stvari da dobiju. Vi imate lekove koji imaju, koji koštaju po 5 i 6 hiljada dinara, sad će da koštaju po 2 hiljade dinara. Pa zamislite penzionera koji troši 12 hiljada dinara na te lekove na mesečnom nivou, a sada će da potroši 4. 000 dinara.

Detaljan spisak smanjenja cena lekova

- To mu je kao da je dobio za penziju povećanje 8. 000 dinara. E ovako, ja ću vam pokazati sad primere odavde, a vi ćete ih ovde pročitati, oni koji su mnogo važni. Ovo vam je za dijabetes, Glukoza. On je 283 dinara danas, posle naših mera čekaće vas u apotekama, 121 dinar će da košta. Dalje. Plavix, on je antikoagulant, košta 302 dinara, koštaće 60 dinara. Lorista, Lorista je ako se ne varam za pritisak, ti me Zlatibore ispravi pošto znam da sam koristio nekada, 176 dinara je, koštaće 50 dinara. Diaprel je dijabetes, veoma važan lek, 265 dinara, koštaće 102 dinara u prodavnici. Klindamicin, za šta je to, to je antibiotik, 226 dinara je koštao, 75 dinara će da košta.

Foto: Printscreen/Pink

- Hemomicin 184 dinara, 92 dinara će da košta. Levoksa je antibiotik 369 dinara, koštaće 92 dinara samo. Saflutan, to je veoma važno, kapi za oči glaukom, 635 dinara je koštao, koštaće 181 dinar samo u prodavnici, u prodavnici, u apoteci. Nolpaza, to je protiv želudačne kiseline, hteli smo da prikažemo različite lekove iz različitih oblasti, bio je 195 dinara, biće 97 dinara. Pulmikort, pumpica za astmu, koštala je 320 dinara, sada će 91 dinar da košta. Panklav 2X, antibiotik, nisam čuo, 260 dinara, 71 dinar će od sada da košta. Nebilet plus 5, hipertenzija takođe, nisam taj pio, 269 dinara je koštao, 73, 70, pa znam sve ove, od Konkoran i Felata, Norvaksa, svih mogućih, sa 269 na 73 dinara.

- Mi ovde suštinski smanjujemo za po 10 do 50, 10 do 40% učešće, odnosno smanjenje doplata koju građani plaćaju za lekove. Dakle, oni su imali doplatu od 15 do 40 odsto, imaće doplatu od 10 odsto koji su imali, dakle one gde su imali doplatu od 50 do 60, imaće je smanjenu za 40 odsto. Dakle, za sve lekove će imati doplatu od 10 do 50 odsto, a ne od 10 do 90 odsto kao što je bio slučaj ranije, ako sam to sad dobro rekao. Ova mera utiče, oni su napisali oko 2,5 miliona građana, mi mislimo da utiče na čak 3 miliona građana, i jer mi preuzimamo plaćanje dela doplate. Ovo je trajna mera, ne samo godišnje.

- Ovo je: imaćemo nove lekove koji idu na takozvano učešće, koji idu na takozvani recept. Dakle, nove lekove koje ubacujemo, koje će građani moći mnogo jeftinije, oni to znaju, koji uzimaju terapiju, koji kupuju lekove znaju šta to znači, dakle koji će moći, gde država preuzima deo troškova, to su lekovi na recept, to je nova oralna antikoagulantna terapija, da prevedem na srpski jezik za zgrušavanje krvi, ako sam ja to dobro preveo, za zgrušavanje krvi, i drugo je lekovi slabosti srca ili kako ovde piše za srčanu insuficijenciju. Izuzetno važni lekovi koji do sada nisu bili na receptima, nego su morali da plaćaju veoma visoku cenu građani, i to vam znači sada o trošku države, sa sniženjem će vam biti. Recimo, lekovi za srčanu insuficijenciju, za srčane slabosti, bili su između 2.500 i 4.500 dinara, sad će biti između 1.650 i 1.800 dinara. Lekovi za zgrušavanje krvi, protiv zgrušavanja krvi, bili su od 1.700 do 6.000 dinara, sad će biti najskuplji 1.100 dinara, a od 750 dinara.

O mobilnim ambulantama

- Kupili smo ovih 10 mobilnih ambulanti, kupovaćemo dalje, one su nas koštale 225 miliona dinara. Istovremeno, u toku je procedura nabavke još 20 mobilnih ambulanti, i apoteka, 15 ambulanti i 5 apoteka, ukupne predviđene vrednosti 4 miliona evra. Planirana distributivna lista za nabavku mobilnih ambulanti je sledeća: Pirot, Zaječar, Surdulica, Kladovo, Kragujevac, Čačak, Užice, Niš, Zrenjanin, Šabac, Vrbas, Kraljevo, Novi Pazar, Sremska Mitrovica. Za mobilne apoteke: Kragujevac, Užice, Niš, Novi Pazar, Novi Sad. Želim... dužan sam da ukažem, jer su ovo državni novci, ali želim i vama da kažem da samo znate koliko država brine o tome.

Foto: Pink, Budi Human

O Daliboru Nikoliću

Tokom razgovora sa građanima u Senjskom Rudniku, predsednik je na apel meštana momentalno reagovao i obećao da će novac za troškove terapije matičnim ćelijama za nepokretnog mladića Dalibora Nikolića u Turskoj brzo biti obezbeđen.

- Želim da vam kažem povodom slučaja Dalibora Nikolića. Reč je o čoveku 36 godina starom, imao je nesreću 6. avgusta 2020. godine tokom seče drveta na visini, kada je grana pala na dalekovod, i tom prilikom ga je udarila struja na visini od 8 metara. Dijagnoza je paraplegija, spastika, oduzetost donjih ekstremiteta. Sve vreme smo pružali svu vrstu pomoći, dakle od Ortopedije Urgentnog centra KC Srbije, do Opšte bolnice u Ćupriji, Specijalne bolnice za rehabilitaciju Rusanda, do lečenja fizikalnom terapijom u Opštoj bolnici Ćuprija. Preduzimamo i dalje sve te stvari. Oni su zatražili od nas, poslali su pismo, zdravstvene ustanove iz Turske sa predračunom oko 45.000 evra. Mi mislimo da je to samo početak i da će koštati 100.000. Pri tome, naši lekari nisu sigurni u rezultat, ali ćemo, zbog toga što je mladić izrazio veliku nadu da će to da pomogne, mi svakako izaći i sve te troškove preuzeti i platiti. Dobiće i penziju i tuđu negu i pomoć. Dakle, samo želim da vam kažem da tako, na takav način transparentno radimo - rekao je.

O lekovima za rak

- U aprilu 2021. godine potpisali smo posebne ugovore za deset novih bolesti. To su četiri leka: Enhertu, Infinzi, Limpraza i Injudo. Obezbeđen je time pristup najmodernijim onkološkim terapijama za pacijente u Srbiji, to su indikacije koje podrazumevaju bolesti od raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva, kao i raka jajnika. Novina su rak jajnika i ove gastrointestinalne bolesti, koliko sam ja razumeo. To je potpuno novo, a ojačavamo - rekao je i dodao:

- To smo platili mnogo, i želim da vas obavestimo da se na listi lekova RFZO, gde ćemo da vam nosimo troškove, nalazi se i lek koji se često koristi za srčanu insuficijenciju, lek Forxiga. On je za srčanu slabost, pacijenti su ga plaćali najmanje 2.500 dinara, sada ćete ga plaćati najviše 1.650 dinara, zahvaljujući i razumevanju kompanija koje proizvode i ovim principom doplate o čemu smo pričali. Dakle, najviše će vas toliko koštati. Mislim da je to takođe jedan veoma važan lek za sve ljude koji imaju srčane slabosti i daće im mnogo značiti. I nova stvar, pre neki dan smo pregovarali, niko o tome nije ni govorio niti je primetio u javnosti. Mi smo razgovarali sa kompanijom MSD za zaključenje posebnog ugovora, to mnogo, mnogo košta. To će nas za tri godine da košta 100 miliona evra, da znate, kao državu. Mnogo košta. To su enormna ulaganja u zdravstvo, u zdravlje ljudi, i samo hoću da to ljudi znaju. Šta leče ti lekovi? To su, to su američki lekovi.

Foto: Printscreen/Pink

- Šest različitih indikacija u okviru karcinoma dojke, karcinoma pluća i melanoma. I to će biti proširenje na još deset indikacija, koje se odnose na sledeće lokalitete malignih obolenja. One će u prvoj fazi, kada se otkrije na vreme. Zato ćemo da idemo sa ovim ambulantama. Juče smo primili 35 lica u Senjskom Rudniku. Dvoje lica smo poslali, starije dobi smo poslali na dalje lečenje. Otkrili smo nešto. To će ljudima pomoći. Zato su nam važne ove ambulante, zato su nam važne prevencije, zato su nam važni upotreba magneta što je moguće više, slajsnig skenera i svega drugog. Ovo će nam sve biti od aprila 27., a ove prve lekove od AstraZenece od novembra meseca ove godine.

O vojnom roku

- Trajaće 75 dana, mislim. Kao što znate, u moje vreme ja sam služio 365 dana, mnogo, mnogo više nego 75 dana.

Na pitanje o cenama, istakao je da država spušta cene.

- Nama je inflacija na nivou oko 3 odsto i to držimo pod kontrolom, mnogo niže nego u nekim okolnim zemljama, i nemam tu posebnih primedbi. Ali uvek moramo da vodimo računa o onima najsiromašnijima koje pogodi i inflacija od 3 odsto, i zato smo donosili ove mere, i zato sam ponosan što smo mogli ovakve mere da donesemo. A verujem da i ovo znači svim građanima, onima koji su i zdravstveno i socijalno i ekonomski u svakom smislu najugroženiji. Što se tiče tih prognoza raznih, mi stopu javnog duga držimo veoma nisko, na 43,7 odsto je na današnji dan, ako se ne varam, baš tako, 43,7 odsto. A naravno, a pri tome imajte u vidu da mi na računu imamo malo manje od 5 milijardi evra, samo da to imate u vidu, a stopa javnog duga duplo niža nego što je evropski prosek. Pa onda pogledajte koliko dobru kasu ima država Srbija, ima stabilne, veoma visoke devizne rezerve, uključujući i zlatne rezerve, tako da nemamo nikakvih problema - odgovorio je.

O izborima

- Što se tiče drugog pitanja, da, logično, imaćemo uskoro izbore. Kad kažem uskoro, u naredna tri-četiri meseca, to je to. Ne znam šta bih vam više rekao. A što se tiče toga hoću li se ili ne kandidovati za predsednika Vlade, svakako hoću, šta god da uradim i kakvu god odluku da donesem, ona će biti transparentna, kao što sam učinio i sa najavom podnošenja ostavke. Ni za koga to neće predstavljati iznenađenje kada se dogodi, da li će biti u avgustu ili 1. septembra, potpuno je svejedno ljudima, sad to mogu da očekuju, ili krajem jula, mogu da očekuju. Ali ja ne govorim da sam skratio mandat ili bilo šta drugo, ja se držim Ustava Republike Srbije i ustavnih kategorija, činim sve transparentno u skladu sa Ustavom i zakonom, tako će biti i ubuduće - rekao je.

Sve o merama!

- Građani su snaga Srbije i oni su, time što su se pojavili, rekli da žele da Srbija raste i da se razvija. Žele da gradimo nove auto-puteve, nove bolnice i nove škole. Žele da nam rastu i penzije i plate. Mi ćemo predstaviti jedan ekonomski program za naše penzionere i za one koji su socijalno ugroženi. Pokazaćemo snagu i brigu prema ljudima. Tako da ne stajemo - rekao je ministar Siniša Mali sinoć u emisiji "Hit tvit".

Šta je predsednik rekao o programu za poboljšanje standarda građana

Predsednik je juče, tokom obilaska Senjskog Rudnika, pomenuo i program koji će danas predstaviti.

- Nije u pitanju program samo za najstarije. Neka gledaju svi građani, biće mnogo dobrih stvari sutra - rekao je on.

Na velikom skupu u subotu Vučić je najavio da država radi za dobrobit svih građana, i potom posebno pomenuo najstarije.

- Zato vam obećavam, u ponedeljak ćete čuti novi plan, bićete veoma zadovoljni novim merama i sledi vam i veliko povećanje penzija i pre januara, dakle računam u novembru i decembru, već ove godine. A imaće i pre toga nešto što će mnogo da vas obraduje - rekao je Vučić.