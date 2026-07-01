Slušaj vest

Četiri zvaničnika koja rade na planovima Evropske unije rekla su za briselski portal Politiko da EU priprema planove da nagradi Srbiju zbog usvajanja izmena pravosudnih zakona kako bi podstakla zemlju da ubrza napredovanje u procesima pridruživanja EU.

- Postoji opšto osećaj da ne bi trebalo da izgubimo Srbiju potpuno. Iako se Srbija neće uskoro pridružiti EU, važno je da ona nastavi da se angažuje u procesu pristupanja i da se podstakne da sprovodi reforme - rekao je jedan od zvaničnika za Politiko.

Tekst na portalu Politica Foto: Printscreen Politico

Uz podsećanje na filozofiju proširenja EU koja je potvrđena na samitu u Tivtu, razgovor komesarke za proširenje Marte Kos s predsednicom Skupštine Anom Brnabić o "sledećim koracima Srbije da krene napred na svom putu ka EU", ova saznanja Politika dodatno pokazuju da EU traži način da zadrži Srbiju u procesu proširenja konkretnim podsticajima, ocenjuju analitičari.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je očigledno da Evropska unija u politici proširenja i u geopolitičkom interesu, koji je sad na dnevnom radu, aktivno razmatra i deblokiranje pristupnih pregovora sa Srbijom.

Strateški interes

- Polazeći od strateškog interesa, kad je reč o Zapadnom Balkanu, da se proces evrointegracija nastavi i polazeći od činjenice da Zapadni Balkan nije moguće aktivno razmatrati bez Srbije. Ona je dominantna država na Zapadnom Balkanu, ispunila je sve norme i kriterijume koji se tiču Kopenhaških uslova, poglavlja 23 i 24, uključujući i poslednje prihvatanje sugestija Venecijanske komisije. Prema tome, stekli su se uslovi da se taj proces deblokira. Mislim da je to u aktivnom razmatranju, iz razloga što se EU žuri, a žuri se naročito Venecijanskoj komisiji, koja želi da u svom mandatu potvrdi politiku proširenja - objašnjava Milivojević.

Zoran Milivojević: Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, imajući u vidu da je određena dinamika pokrenuta time što su otvoreni pregovori sa Ukrajinom i Moldavijom, kako kaže, potpuno je logično da se i proces evrointegracija, tj. tretman Zapadnog Balkana na ravnopravnoj osnovi sa ove dve države iskaže i tako što će se pokrenuti proces i na Zapadnom Balkanu, a u prvom redu sa Srbijom.

- To je jedini način da se EU u narednom periodu pozitivno legitimiše, kad je reč o odlučnosti da politika proširenja zaista zaživi i da zaista spreči dalje smanjivanje interesa i evroentuzijazma zemalja Zapadnog Balkana, imajući u vidu da je proces dosad deset godina u potpunom zastoju. Sve ovo se potpuno uklapa u poruke koje su iznete i koje su dominirale na samitu u Tivtu početkom ovog meseca - istakao je Milivojević.

Bolji imidž EU

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da postoji jasan kontinuitet poslednjih meseci u želji EU da pridobije, pre svega Srbiju, ali i druge zemlje Zapadnog Balkana.

Nikola Perišić: Želja EU je da proširi svoj interesni uticaj na ovom prostoru Foto: Kurir Televizija

- Želja EU je da proširi svoj interesni uticaj na ovom prostoru, jer je jasno da su, u novoj političkoj preraspodeli, interesi nekih drugih velikih sila dominantni na ovom prostoru i EU mora da bude prisutna na svom kontinentu, te su zbog toga u fokusu i Zapadni Balkan, ali i pojedine postsovjetske države poput Moldavije, Jermenije, Gruzije i drugih. U tom kontekstu bi trebalo očekivati praktičnije delovanje EU, to je zasad samo slovo na papiru i potrebno je da se preduzmu određeni koraci, ali svakako da predstavlja pozitivan signal to što se u kontinuitetu održavaju razgovori i na najvišim nivoima. Sve to definitivno doprinosi i nekoj vrsti boljeg imidža EU i našoj javnosti, s obzirom na to da je poslednjih godina došlo do izneverenih očekivanja i rasta evroskepticizma na našem prostoru. Kad posmatramo sve to, jasno je da je neophodno da EU izađe s konkretnim planom, na koji način može da integriše ove države i u kom vremenskom periodu - kazao je Perišić.

Otvaranje Klastera 3 važno i za Srbiju i za EU Ambasador Srbije pri EU i glavni pregovarač Danijel Apostolović rekao je za portal Politiko da je Srbija upravo usvojila set pravosudnih zakona koji su u potpunosti usklađeni s preporukama Venecijanske komisije.

- Otvaranje Klastera 3 bilo bi važno i za Srbiju i za EU. To bi označilo prekretnicu u procesu pristupanja Srbije i konačno bi nam omogućilo da prekinemo začarani krug u kome smo godinama zarobljeni - rekao je Apostolović.