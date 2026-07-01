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Pisac i voditelj podkasta "Dobar, loš, zao" blokaderske Nove S Marko Vidojković, ponovo je tokom emisije izlagao svoje stavove, a ovog puta jasno i glasno je rekao da želi da menja Ustav Republike Srbije iz 2006. godine u kojem je Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija definisana kao sastavni deo teritorije naše države .

- Što se Kosova i Metohije tiče.. to sam hteo da kažem, da padnemo svi u kolektivnu depresiju... Dakle, meni je dosta tog vađenja na Ustav iz 2006. koji je pritom izglasan putem krađe na referendumu. Pogledajte malo, brate, ovaj Ustav, ja mislim da bi mogao da se poništi. Ja nisam siguran da je on validan, zato što mislim da nije glasala većina stanovništva Srbije na njemu za taj Ustav - rekao je Vidojković.

On je zatim istakao sledeće:

- Setite se samo, ako se sećate, neki od vas ste imali tri godine kada je taj Ustav donošen, kad sam glasao protiv, ali nije mi uspelo. Dakle, treba razmisliti o tome da na jedan legalan način se malo raspetlja ovo s*anje, a to je, na primer, promenom Ustava. Promeniš Ustav, izbaciš tu preambulu i onda vidiš da krenemo u zajedničku budućnost i mi i naša odbegla južna pokrajina, da prosto možemo da se dogovorimo. Ovako dok ti u Ustavu imaš da je ta južna pokrajina deo Srbije, ti si zakočio i južnu pokrajinu, i sebe i celi put u Evropsku uniju, napravio si jedno s*anje. U kome na toj priči i na tom kosovskom s*anju može da se krade, da se vlada, da se prave s*anja - kazao je on.

Zatim je dodao da su se, po njegovom mišljenju, studenti blokaderi tu "upecali".

- Pa, evo i studenti su se na to upecali lagano, brate.Ništa nije Sveto pismo, sve može da se promeni po zakonskim procedurama.

Referendum o potvrđivanju novog Ustava Republike Srbije održan je 2006. godine. Građani su potvrdili najviši pravni akt, čime su Kosovo i Metohija definisani kao sastavni deo Srbije. Status i pravni položaj Kosova i Metohije u najvišem pravnom aktu Srbije uređen je kroz tri ključna nivoa: Preambula Ustava, Normativni deo (Član 182) i Ustavna zakletva (Član 114).

Poslušajte šta je sve rekao Marko Vodojković: