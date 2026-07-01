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Blokaderi i njihovi simpatizeri ponovo su pokušali da raznim izmilšljenim informacijama ne samo dovedu do širenja panike među građanima, već i da narodnim strahom i besom zapravo izazovu nove političke tenzije ili sukobe na ulicama, pokazuje analiza Kurira.

Analitičari su saglasni da je nedavna lažna vest da je na festivalu Mjuzik vik na Ušću, koji okuplja prvenstveno omladinu i srednjoškolce, došlo do napada nožem u publici i povređivanja dve devojke, bio nevešti pokušaj izazivanja ne samo panike već i besa među građanstvom jer su se na društvenim mrežama munjevito širile informacije da je festival pun dece, a da niko od državnih organa ne reaguje na zločin!

Dezinformacije na Tviteru o navodnom incidentu na Mjuzik Viku Foto: Printscreen X

Politički analitičar Nebojša Obrknežev za Kurir podseća da je identična stvar pokušana da se uradi u Valjevu prošlog leta kada su blokaderski mediji preneli lažnu informaciju da je policija na smrt pretukla dečaka od 14 godina, što se ispostavilo kao notorna neistina.

Foto: Kurir Televizija, Ap Darko Vojinović

- Izmišljena afera "zvučni top", gde sada imamo i njen logičan pravni sled sa privođenjem pravdi ljudi koji su bili uključeni u celu, slobodno mogu da kažem, zaveru, ali i zaista zastrašujući slučaj kada su neki tvrdili da je policija na smrt pretukla dečaka u Valjevu, su pokazatelji da blokaderi ljudske boli i najveće tragedije, empatiju i pravdoljubivost našeg naroda žele da iskoriste u svrhu nasilnog političkog prevrata na ulicama. Imamo već i previše dokaza da su blokaderi i sam pad nadstrešnice zloupotrebili u te svrhe. Tako je bilo i sada kada su društvenim mrežama počele da se šire informacije kao su valjda neki momci izboli neke devojke tokom trajanje muzičkog programa, a koliko sam shvatio, tu su uglavnom nastupali izvođači koji su popularni među klincima... I zamislite sad osećaj tih roditelja čija deca se nalaze na tom festivalu, a koji čitaju po mrežama da je neko izboden, da neki ludak maltene vitla sa nožem a da policija ne reaguje i - recimo ne može da dobije svoje dete na telefon, jer ko će u gužvi i muzici da čuje taj telefon! To su strašne stvari - objašnjava Obrknežev koji poseća da su blokaderski mediji kasnije priznali da su znali da je priča o "preminulom dečaku u Valjevu" laž i dodaje:

Aleksandar Vučić: To su najordinarnije laži Plasiranje ovih dezinformacija, komentarisao je nedavno i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je kazao da je državnim organima trebalo 15 minuta da provere da li je u pitanju laž. - Kad sam video ono: ja zovem Vasiljevića (direktora policije prim. aut.) , zovem ovog, zovem onog, šta je bre, ovo šta se dešava, pucnjava, svi leže u kafiću... niti je bilo pucnjave, niti je ko legao. Znači, prosto neka budala napiše nešto na mrežama i sad to mediji počnu da prenose. To budala ima, ali ne smeju mediji da to prenose na takav način i da unose paniku u stanovništvo i dezinformacije, laži najordinarnije. Neko dokon sedeo... izmislio, slagao: Niti je bilo pucnjave, niti bilo čega - kazao je Vučić.

Laži o incidentnu na Mjuzik viku na društvenim mrežama Foto: Printscreen X

- Na to se dodaje takođe lažni narativ da niko od nadležnih državnih organa ne reaguje i to izaziva strašan i opravdan bes kod građana. Pojedini nalogodavci i sami blokaderi su verovatno računali upravo na taj bes ljudi, da će izaći na ulice da uzmu pravdu u svoje ruke jer neko povređuje decu na muzičkom festivalu a niko ne reaguje! Na talasu te "pravde", blokaderi su od početka pokušavali da izazovu obojenu revoluciju i da silom, mimo izbora i demokratske volje građana, dođu na vlast. Za njih su nesreće samo sredstva da izazovu nezadovoljstvo kod građana, pa ako ih nema - izmisliće ih, a društvene mreže su plodno tle za takve dezinformacije bez izvora i bez provere. Srećom, ovaj put je brzo dokazno da je sve kao i uvek bilo laž i nije bilo masovnije panike ili nereda među stanovništvom. Takođe, moram da kažem da na "X" pojedini ljudi smatraju da će steći neku upitnu popularnost među blokaderima ako napišu nešto protiv aktuelne vlasti ili izmisle nešto samo kako bi ocrnili vladajuću stranku i predsednika, to zaista poprima bolesne razmere.

Ponoš na saslušanju povodom "afere zvučni top": Poveo ceo pravni tim sa sobom Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je su zahtevu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu za prikupljanje potrebnih obaveštenja, pripadnici UKP obavili informativni razgovor sa predsednikom političke stranke Srbija centar Zdravkom Ponošem u vezi sa njegovom objavom neistinitog sadržaja na društvenoj mreži "X" 15. marta 2025. godine u večernjim časovima, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen "zvučni top" prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana. - Sporna objava glasi: "Upotrebio si zvučni top. Pucao si na građane dok su u tišini odavali počast žrtvama tvog režima. Čoveče, pucao si na narod koji mirno protestuje. Nisi izdržao. Ovo ti je mir, stabilnost! - navodi se u saopštenju tužilaštva. Da podsetimo, VJT u Beogradu saopštilo je 19. juna da je došlo do dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe, uz ulično simuliranje upotrebe zvučnog topa i medijske spinove u kojima je, pored ostalih, učestvovao upravo Ponoš. Ponoš je na informativni razgovor došao sa čak tri advokata!

Politički filozof Dragoljub Kojčić ocenjuje za Kurir da u nedostatku bilo kakvih političkih, ekonomskih ili društvenih ideja, opozicija u silnoj želji da se domogne vlasti - traži povod u lošim događajima.

Foto: Kurir Televizija

- A pošto posle pada nadsrešnice u Novom Sadu toga više nije bilo, onda su krenuli da ih jednostavno izmišljaju. Da se podsetimo: u Valjevu izgubio život nepostojeći dečak ili legenda o "zvučnom topu". Sada, na veselom društvenom događaju nožem izbodene devojčice. Niti je bilo tih devojčica, niti je bilo noža, ali jeste bilo bolesnih umova da konstruišu izmišljeni događaj. Nisu to jedine laži opozicije, jer u svom imaginarnom svetu njihovi novinari vode poreklo od akademika, a ne bi nas iznenadilo da sutra u svoj rodoslov upišu i Stefana Nemanju. Građani samo mogu da pretpostave da bi Srbija, u kojoj bi nekim čudom vladali ovakvi lažovi, zapravo bila hologram od izmišljotina iliti simulakrum stvarnosti - kaže Kojčić.

Srećom, sve ove dezinformacije brzo i pravovremeno su bile demantovane saopštenjem organizatora da je među posetiocima festivala plasirana informacija da se u fan pitu nalazi osoba sa hladnim oružjem, te da je organizacioni tim festivala u saradnji sa obezbeđenjem i policijom odmah proverio teren i utvrđeno je da je sve laž.

I ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i službe Hitne pomoći negirali su navode da je na završnici Belgrade Music Week-a na Ušću više osoba povređeno. Povodom ovog slučaja, Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal (VTK) Višeg javnog tužilaštva odmah je pokrenulo postupak.