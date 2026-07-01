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Istaknuti blokader i rođeni Novosađanin, kako i sam ističe, Miša Bačulov, objavio je video, vidno besan na gradske vlasti jer su, kako je ustvrdio, uništili jezerce u Dunavskom parku, te je tom prilikom izgovorio uvrede i psovke. Međutim, blokader se debelo ispalio, budući da su u jezercetu gradske službe čistile mulj!

- Dragi moji sugrađani, iza mene je ono što se nekad nazivalo jezero u Dunavskom parku. Nemam običaj da opsujem, stvarno nemam, nikad ne psujem, ali sada moram nešto da ti kažem - najavio je Bačulov pa nastavio - sa posvkama

- Majku vam j***m, sto puta vam j***m mater! Za mene je ova borba vrlo lična jer sam rođeni Novosađanin i gledam kako uništavate ovaj grad santimetar po santimetar, kako terate vredne i sposobne ljude, kako oduzimate živote i za sve to, sad vam obećavam da ćete platiti - jasno se čuju pretnje na snimku Bačulova.

Ne samo da je blokader vređao svoje političke suparnike, već je ovoga puta obmanuo javnost.

Naime, "Gradsko zelenilo" je protekih dana praznilo jezero u Dunavskom parku kako bi ga očistilo! Jelena Mandarić, portparolka JKP "Gradsko zelenilo", istakla je da ovo preduzeće sprovodi ovu aktivnost svake tri godine, ako je potrebno i češće, prema strogo ustaljenoj proceduri i protokolima.

- Ovo jezero je stanište isključivo kornjačama. Naši radnici poštuju procedure Zavoda i sada izdvajaju kornjače iz mulja, predaju ih stručnjacima, a onda se pristupa detaljnom čišćenju korita i onda se pušta voda u samo jezero. Pomaže nam i "Vodovod i kanalizacija", imaju specijalizovanu opremu. Čišćenje mulja je obiman posao, nastao je od šiblja, lišća, onoga što na žalost naši sugrađani ubacuju u jezero. Apelujemo na naše sugrađane da se u jezero ne sme ubacivati ništa - izjavila je portparolka JKP Gradsko zelenilo iz Novog Sada.

Radovi se izvode u skladu sa uslovima i merama koje je propisao Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, uz pažljivo postupanje sa svim zatečenim jedinkama barske i crvenouhe kornjače. Sve aktivnosti sprovode se po strogo propisanim i dugogodišnjim ustaljenim procedurama, saopštilo je Zelenilo.

Tako se blokader Bačulov, narodski rečeno, "ispalio za sve pare", a snimak njegovog bezrazložnog revolta je postao viralan.

Uverite se i sami kako je to izgledalo:

01:16 Miša Bačulov se ispalio: Izvređao vlast zbog isušivanja jezera, a komunalna čistila mulj Izvor: Privatna arhiva