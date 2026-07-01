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Kevin Kolgan, ambasador Irske u Srbiji, izjavio je da su ključne teme irskog predsedavanja Savetom Evropske unije u narednih šest meseci konkurentnost, vrednosti i bezbednost i naveo da Irska snažno podržava proces proširenja EU i da Srbija ima kapacitete da napreduje u evropskim integracijama.

Kolgan je na sednici skupštinskog Odbora za evropske integracije, na kojoj je predstavio prioritete predsedavanja Irske Savetom EU, rekao da proširenje EU predstavlja ulaganje u mir i bezbednost i naglasio da će ta zemlja tokom predsedavanja delovati nepristrasno, kao pouzdan posrednik među državama članicama i zemljama kandidatima.

U jedinstvu je snaga

- Verujemo da će Unija biti snažnija zahvaljujući doprinosu novih država članica. Zato će moto irskog predsedavanja biti naša poslovica koja znači "u jedinstvu je snaga" - rekao je ambasador.

Dodao je da će delovanje Irske biti usmereno na zajedničke interese i potrebe EU i njenih građana u, kako je rekao, trenutku od presudnog značaja za budućnost Evrope.

Kevin Kolgan na sednici Skup[tinskog odbora za EU intergracije Foto: Fonet

Odgovarajući na pitanje poslanika Zeleno-levog fronta Roberta Kozme o tome kako vidi evropsZke integracije Zapadnog Balkana i šta bi Srbija trebalo da uradi da otkoči proces evropske integracija, Kolgan je rekao da Irska snažno podržava proširenje EU uz ocenu da Srbija ima kapacitete da prevaziđe prepreke i napreduje ističući da je proces pristupanja jasan i da postoje merila koja treba ispuniti.

- Želimo da vidimo da se klasteri otvaraju, da ima pregovora, da svi vredno rade kako bi se ti klasteri otvorili. Irska ima ulogu da kao predsedavajuća bude neko ko će olakšati pregovore, ali države članice su te koje donose odluke o tome da li će neki klaster biti otvoren. Ali ako se mi pitamo, onda treba da se otvore novi klasteri - rekao je ambasador.

Podsetio je da Irska sedmi put predsedava Savetu EU, navodeći da je većina prethodnih predsedavanja bila obeležena upravo proširenjem.

Mapa puta

- Želimo da se to desi i ovoga puta, želimo da vidimo EU koja raste, proširenje je bilo i nastaviće da bude prioritet Irske - naglasio je Kolgan.

Dodao je da će delovanje Irske biti usmereno na zajedničke interese i potrebe EU i njenih građana u, kako je rekao, trenutku od presudnog značaja za budućnost Evrope. Dodao je da će rad Saveta EU biti usmeren na sprovođenje takozvane mape puta "Jedna Evropa, jedno tržište" i da će s partnerima raditi na ostvarenju tih ciljeva.

- Nastojaćemo da obezbedimo čvrstu osnovu za budući rad Evropske unije putem pregovora, u narednom godišnjem finansijskom okviru. Konkurentnošću ćemo se usredsrediti na jedinstveno tržište, uklonićemo barijere za međunarodnu trgovinu i pomoći ćemo malim i srednjim preduzećima da se šire kontinentom i da imaju bolji pristup finansijama kako bi mogla da rastu i imaju inovacije - rekao je ambasador.

Naveo je da je ovo prvi put da je Irska predstavila prioritete svog predsedavanja EU Narodnoj skupštini Republike Srbije, a da odluka da ta zemlja otvori svoju ambasadu u Beogradu potvrđuje želju Irske da dodatno produbi odnose, kao i posvećenost napretku Srbije na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.