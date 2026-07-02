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Trend rasipanja opozicije postaje nezaustavljiv, jer iz dana u dan dolaze nove potvrde o unutrašnjim sukobima. Optužbe za nedemokratske i netransparentne procedure u Demokratskoj stranci i javni sukob u Zeleno-levom frontu oko odnosa prema studentskoj listi pokazuju da podele postaju sve izraženije, ocenjuju sagovornici Kurira i naglašavaju da je paradoks tim veći što se upravo zbog nedemokratskih procesa i nejedinstva sada suočavaju sa problemima koje godinama pripisuju svojim političkim protivnicima.

Imidž opozicije ne može biti popravljen dok se dešavaju neobjašnjivi kiksevi, poput najnovijih u DS i ZLF, a sličnih je bilo u svakoj opozicionoj organizaciji. Naime, članovi Opštinskog odbora DS-a u Gornjem Milanovcu podneli su kolektivnu ostavku uz tvrdnju da je unutarstranački izborni proces netransparentan i nedemokratski, dok predsednik stranke Zoran Milivojević za Novu tvrdi da su sve odluke donete u skladu sa statutom i da je po sredi "nesporazum". U redovima ZLF zavladalo je pravo rasulo oko podrške studentskoj listi i gotovo je nemoguće "uhvatiti" jedinstven stav stranke o tome, jer je i ranija odluka o podršci bila oročena na jun i jul i tumačena praktično kako je kome u određenom trenutku odgovaralo.

Stalna sukobljavanja

Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje za Kurir da ovi novi sukobi pokazuju da nije reč o prolaznim nesuglasicama, već o nastavku ozbiljnog političkog rasipanja.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- U Gornjem Milanovcu rukovodstvo lokalnog odbora DS podnosi kolektivne ostavke uz optužbe da unutarstranački izborni proces nije demokratski, dok centrala stranke odgovara raspuštanjem odbora i postavljanjem poverenika. To je veoma neprijatna slika za stranku koja demokratiju neprestano postavlja kao glavni kriterijum za ocenjivanje svih drugih. Istovremeno, u ZLF-u javnost više ne može ni da razazna šta je zvanična politika stranke. Jedan narodni poslanik poručuje da bi nastavak jednostrane podrške studentskoj listi bio greška, zatim funkcioner stranke tvrdi da on govori samo u svoje ime, da bi se ubrzo pojavile tvrdnje da ni taj funkcioner nema ovlašćenje da govori u ime ZLF-a. Kada stranka preko društvenih mreža utvrđuje ko predstavlja njen zvanični stav, jasno je da politička koordinacija praktično ne postoji. Ovi događaji potvrđuju da opoziciju ne povezuje zajednički program, jasna politika niti saglasnost o najvažnijim državnim pitanjima - smatra Barac.

Kako naglašava, njih povezuje uglavnom protivljenje Vučiću, ali to očigledno nije dovoljno da bi se izgradio ozbiljan i održiv politički blok.

- Posebno je vidljivo da se prema studentima ne odnose kao prema ravnopravnom društvenom akteru, već kao prema političkom resursu oko čijeg korišćenja se međusobno sukobljavaju. Zato trend rasipanja neće biti zaustavljen medijskim pokušajima da se predstavi privid jedinstva. Građani sve jasnije vide raskorak između demokratskih parola i ponašanja unutar samih opozicionih stranaka. Ko nije sposoban da uredi odnose u sopstvenoj organizaciji i definiše jedinstvenu politiku, teško može uverljivo da tvrdi da je sposoban da preuzme odgovornost za vođenje države - zaključuje Barac.

Duboke podele

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da su ovi događaji još jednom potvrdili ono što je već dugo očigledno, a to je da "trend nezaustavljivog raspada opozicije i unutrašnjih turbulencija ne jenjava".

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Dok se u javnosti predstavljaju kao alternativa, unutar svojih tabora opozicionari pokazuju potpuno rasulo, nesposobnost za dogovor i duboko nepoštovanje sopstvenih pravila. Najsvežiji primer dolazi iz Gornjeg Milanovca i gde je opštinski odbor DS kolektivno istupio iz partije. Razlog? Nedemokratski izborni proces unutar same stranke. Paradoks je očigledan, ljudi koji danonoćno optužuju vlast za nedostatak demokratije, nisu u stanju da sprovedu fer i poštene izbore ni u sopstvenom dvorištu. Istovremeno, potpuni haos potresa i ZLF. Javni sukob i trvenja izbili su nakon što je Rastislav Dinić promenio mišljenje i poručio da podrška studentima izostaje, na šta je oštro reagovao Marko Vujačić iz sekretarijata ZLF-a, ogradivši se izjavom da Dinić govori isključivo u svoje ime, a ne u ime stranke. Ovaj primer jasno oslikava duboke podele oko ključnih pitanja. Upravo ovi pojedinci iz opozicije i dežurni blokaderi su isti oni ljudi koji ne poštuju zakone, institucije, pa čak ni sopstvene stranačke organe. Svedoci smo da je reč o strukturi kojoj ništa nije sveto - ocenjuje Lisica.

On podseća da su ovo "isti oni koji nemaju problem da fizički napadnu neistomišljenike, da zapale nekoga i ugroze nečiji život, i da u svakoj situaciji budu prvi u destrukciji".

- Međutim, kada dođe trenutak da svojim primerom pokažu kako nešto treba da se uradi i kako se poštuje sistem, oni su poslednji ili ih nema uopšte. Isti oni koji nam svakodnevno drže lekcije o navodnoj tiraniji i nepoštovanju zakona, zapravo su oni koji te iste zakone najviše krše. Na osnovu njihovog sadašnjeg ponašanja, građanima Srbije je potpuno jasno kako bi izgledalo njihovo upravljanje državom i kakav bi haos nastao ako bi ikada došli na vlast - smatra Lisica.