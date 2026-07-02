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Uglješa Mrdić, narodni poslanik SNS i predsednik Odbora za pravosuđe, podneo je prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije, i to protiv glavnog tužioca Tužilaštva za organizovani kriminal Mladena Nenadića.

- Kao narodni poslanik, političar borim se za istinu i pravdu, i borim se protiv nepravde i svih zloupotreba koje imamo u društvu. Danas sam došao da predam prijavu protiv čoveka koji bi trebao da bude primer u Srbiji, shodno fukciji koju obavlja, primer čestitotsti i poštovanja zakona, a reč je o tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću - kazao je Mrdić i dodao da se prijava podnosi po osnovu sprečavanja korupcije od strane javnog funkcionera.

Kako je rekao sporna je imovina, odnosno pravni osnov je to da agencija proveri da li je javni funkcioner ispunio obavezu prijave imovine. Kaže da je uz prijavu priložio primarak ugovora iz kog proizilazi da je Nenadić kupio dva stana i dva gražna mesta u izgradnji.

- Postoji osnovan razlog da Agencija proveri da li su predmetne nepokretnosti prijavljene kao imovina Mladena Nenadića. Svi mi javni funkcioneri smo dužni da prijavljujemo svoju imovinu i prihode, i promene koje se odnose na to, ali to očigledno ne važi za tužioca Nenadića - rekao je on te dodao da je ovde reč o prikrivanju imovine od strane tužioca za organizovani kriminal. Javnost treba da zna i njegovu imovinu i prihode. Predao sam kopiju ugovora - kazao je Mrdić i dodao:

- Prijava nije zasnovana na pretpostavkama... Ne tražim da Agenija unapred prihvati moje navode u prijavi, već da utvrdi da li jeobaveza prijave imovine Nenadića bila ispunjena - dodaje on i poručuje da se sprovede postupak i ako postoji povreda zakona o sprečavanju korupcije da preduzme postupke koje su u njenoj nadležnosti.

Mrdić je poručio da očekuje pokretanje postupka protiv Nenadića, navodeći da bi, ukoliko se dokažu tvrdnje koje je izneo, trebalo da podnese ostavku i više ne obavlja tu funkciju.

- Najmanje što očekujem je postupak protiv njega, što znači da ne bi mogao više da obavalja tu funkciju - kaže Mrdić i dodaje:

Kaže da je dobio i dopis i kritiku od vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac, jer je komentarisao rad vrhovnog tužilaštva uz opis da je to neprimereno.

- Nema zaštićenih - poručio je Mrdić, te dodao da svi treba da budemo jednaki pred zakonom, i da se nada da će Agencija postupiti po prijavi.