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Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur osudio je napad na majku Krste Janjuševića, direktora JKP "Srbijašume".

-Šokirao sam se kada sam čuo šta se dogodilo u Priboju. Majke poštujem jer su za mene majke svetinje, sve majke ovog sveta. Najoštrije osuđujem ovaj postupak i pretnje smrću Krsti Janjuševiću jer je to više nego strašno. Pružam punu podršku Janjuševiću - kaže Uglješa Grgur.

Podsetimo, incident se dogodio sinoć, a na meti nasilnika bila je majka Janjuševića, ispred čije kuće u Priboju su okupljeni uzvikivali da će joj ubiti sina. To je izazvalo oštru reakciju i hitan odlazak Janjuševica u rodni grad.