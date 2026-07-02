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Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur osudio je napad na majku Krste Janjuševića, direktora JKP "Srbijašume".

-Šokirao sam se kada sam čuo šta se dogodilo u Priboju. Majke poštujem jer su za mene majke svetinje, sve majke ovog sveta. Najoštrije osuđujem ovaj postupak i pretnje smrću Krsti Janjuševiću jer je to više nego strašno. Pružam punu podršku Janjuševiću - kaže Uglješa Grgur.

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Podsetimo, incident se dogodio sinoć, a na meti nasilnika bila je majka Janjuševića, ispred čije kuće u Priboju su okupljeni uzvikivali da će joj ubiti sina. To je izazvalo oštru reakciju i hitan odlazak Janjuševica u rodni grad.

- Majka mi je u šoku. To je stara žena. Krećem za Priboj da pogledam tu junačinu u oči i neka meni kaže šta ima. Zašto uznemirava jednu staricu koja sluša kako će joj sin biti ubijen? Celu noc jedna majka ne spava. Možete zamisliti kako se oseća žena kojoj porucuju da ce joj ubiti sina. Da vidim kome sam ja nešto loše uččinio, neka mi kaže u oči, a ne da maltretiraju jednu staru ženu - rekao je Janjušević.

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