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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će danas u Briselu, na konferenciji koji organizuju Vlada Srbije i Misija Srbija u EU, predstaviti rezultate u sprovođenju reformi, pre svega u zakonodavstvu, sa posebnim fokusom na oblast vladavine prava, implementaciju ODIHR preporuka i dalje unapređenje izbornih uslova.

- U potpunosti sam sigurna i uverena da od Srbije niko nije uradio više u toj oblasti, ne samo od zemalja kandidata, već svih zemalja na evropskom kontinentu - rekla je Brnabić za TV Pink.

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Predsednica Skupštine danas je u Briselu, gde će zajedno sa ministarima Sinišom Malim, Markom Đurićem i Nemanjom Starovićem predstaviti rezultate reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Brnabićeva je kazala da mnogi u EU, posebno iz Evropske komisije, to znaju i da su informisani, ali da, s druge strane, mnogi iz država članica Evropske unije, koji odlučuju o otvaranju i zatvaranja klastera - nisu.

-  Ja ću govoriti o rezultatima, pre svega iz moje oblasti, zakonodavstvo, sa posebnim fokusom na oblast vladavine prava, implementaciju ODIHR preporuka i dalje unapređenje izbornih uslova. Svako od nas pojedinačno je dao sve od sebe, na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem da se znaju tačni rezultati i da otvorimo kanale komunikacije, pre svega sa onim zemljama koje su više kritične i skeptične prema Srbiji. Ovo je prvi put da nastupamo kao tim i da na taj način opet predstavimo Srbiju u jednom drugačijem svetlu. Ja sam ponosna zbog toga - rekla je Brnabić.

Navela je da je današnja konferencija važna i dodala da se nada je prva u nizu, kao i da je plan da se rezultati Srbije predstave i u glavnim gradovima država članica EU.

Kurir Politika/TV Pink

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