čas je porodica čas nije ni iz istog sela

čas je porodica čas nije ni iz istog sela

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Saga o lozi predsednika stranke "Novo lice Srbije" Miloša Parandilovića se nastavlja. Da li je Drago Parandilović njegov deda ili ne, pokušali smo da saznamo iz TV gostovanja opozicionara.

Do kraja nismo uspeli da razlučimo da je 88-godišnji Drago to što tvrdi da jeste - deda Miloša Parandilovića, ali samo zato jer ni sam opozicioni polutčar do kraja nije baš precizirao da li je stariji Parandilović iz porodice Parandilović ili nije.

Naime, Miloš Parandilović je prvo svog prezimenjaka Draga nazvao brukom porodice Parandilović - što nas je navelo na zaključak da Drago jeste iz kuće Parandilovića.

- Drago Parandilović je jedna prijepoljska protuva koja nije samo bruka porodice Parandilović, nego je i bruka celog grada Prijepolja. Sad kad biste otišli da anketirate, na koga god da biste naleteli da ga zna, ne bi vam sigurno dao u Prijepolju pozitivno mišljenje o njemu. On je čovek koji je takvog nekog vrlo upitnog karaktera i morala bio i kao mlad, a sad kao star ne može biti bolji, može biti samo gori i pristao je da igra tu neku sramnu ulogu u toj naprednjačkoj mašineriji - rekao je Parandilović.

Međutim, u drugom delu istog snimka Parandilović potpuno menja ton i tvrdi da Drago Parandilović nije njegov deda, niti bliži rođak, već samo čovek istog prezimena.

- Podneću krivičnu prijavu protiv Draga Parandilovića za lažno predstavljanje. On ne da nije moj rođeni deda, on nije ni dedin brat, pošto su naprednjaci krenuli sa tom pričom, nije čak ni iz mog sela. On je moj puki prezimenjak, koji nikad nije bio na dobrom glasu u Prijepolju, da ne upotrebim neku težu reč - rekao je Parandilović.

Drago Parandilović, podsetimo, prisustvovao je skupu "Srbija, jedna porodica" 27. juna i pružio punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Ja sam 1938. godište, a ostao sam rano bez majke, odgajile su me baba i tetka. Imam 88 godina - rekao je Drago Parandilović novinaru, a na pitanje da li mu je bilo teško da dođe do Beograda, kao iz topa je odgovorio:

- Ništa mi nije teško za Vučića. Sve što treba, glavom i bradom. Nikada u životu niko neće biti ovo što je Vučić dao za Srbiju. Treba ga podržati u celosti, sve što treba... Hvala mu do neba! Predsednik bolji nema, niti je bilo boljeg od njega - poručio je Drago Parandilović.

Upitan da li je vreme da njegov unuk pređe na pravu stranu. Drago je imao više nego oštar odgovor.

- Tražimo da se opasulji i da se vrati ovamo, ili da ga izbrišemo iz porodice Parandilović. Mi smo pristojna porodica, ne trebaju nam takvi - poručio je.