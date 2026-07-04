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Reakcije nakon debakla studetntsko - blokaderskog skupa, održanog u Kraljevu, na Vidovdan nastavljaju se nesmanjenim tempom. Naime, nakon nastupa Jelene Pavlović, narodne poslanica, koja je ranije bila poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića, podrška blokaderima nakon toga počinje da se osipa, pa i od "najglasnijih" koji su od prvog dana uz njih!

Nakon oglašavanja predstavnika opozicije iz ZLF i mnogih drugih koji su iskritikovali ovakav potez, oglasila se i poznata aktivistkinja i istaknuta blokaderka Aida Ćorović, koja je na svom Fejsbuku napisala sledeće:

- Tačno sam znala i osetila da će se ovo desiti. Počela sam da pratim prenos studentskog okupljanja u Kraljevu i brzo odustala, jer me je u mnogo čemu podsetio na baljezgarije s kraja osamdesetih. Žao mi je, ali, ako meni neko radi o glavi, čak i nenamerno, već iz gluposti i neznanja i zato što je dopustio da Služba preuzme kormilo, onda to baš nikako ne može biti ono što podržavam - napisala je Ćorovićeva.

Foto: Printscreen Facebook

Kako je dodala, nastup Jelene Pavlović u Kraljevu predstavlja crvenu liniju.

- No, ovo glupiranje u Kraljevu i otvorena koketerija sa Nestorovićevim (čitaj Službinim) Mi, glas naroda, je crvena linija. Već sam dobrano bila razočarana ljubavlju studentskog pokreta sa Lomparom, a ovo otvoreno svrstavanje na desnu, otvoreno nacionalističku, retrogradnu, antimodernu i anticivilizacijsku stranu, e, to je nešto što mene isključuje iz ove priče - poručila je, između ostalog, Ćorovićeva.

I reditelj Stevan Filipović, oglasio se na društvenim mrežama nakon blokaderskog skupa i poručio:

- Ja nisam siguran uopšte da ljudi kapiraju koliko su ozbiljno pokvareni ovi "studentski svedoci. Ta ekipa "bezrezervna podrška", "pustite ih da greše"... Pa nisu posledice greške loše složene lego kockice - naveo je Filipović.