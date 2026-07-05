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Predsednik Novog lica Srbije Miloš Parandilović kritikovao je deo opozicije zbog načina na koji se, kako je naveo, formiraju novi politički savezi, poručivši da su takvi potezi medijski konstruisani i da nemaju stvarnu političku težinu.

Govoreći o inicijativama za okupljanje opozicije, Parandilović je rekao da nije želeo da bude deo saveza koji je, kako tvrdi, formiran bez prethodnog dogovora sa potencijalnim učesnicima.

Reč je, naime, o savezu tzv. proevropskih opozicionih stranaka koji čine SSP, NPS, Srce, PSG i Ekološki ustanak, a lider SSP Dragan Đilas rekao je da u tom savezu, prvobitno nazvanom EU5, vidi i druge pokrete poput Solidarnosti Gorana Ješića.

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Zeleno-levi front takođe je bio deo ovog "ujedinjenja", ali je u međuvremenu odlučeno da ova stranka na sastancima ne učestvuje.

- Ja sam prvi ustao i rekao da ne želim da budem deo ovog saveza koji je u medijima sklopljen i koji je zarad medijskih razloga i naoravljen, bez ikakvih dogovora sa bilo kim - rekao je Miloš Parandilović u emisiji "Bez pardona" i posebno kritikovao političare koji, kako je naveo, pokušavaju da se nametnu bez značajnije podrške birača.

- A pri tom ne vrede ni 0,5 odsto. To je potpuno promašen politički projekat i potpuno promašen način delovanja - ocenio je.

Komentarišući mogućnost zajedničkog nastupa opozicije i studenata, Parandilović je naveo da podržava što šire okupljanje, ali da ono mora biti rezultat dogovora, a ne jednostranih saopštenja.

- Ovo je moj vapaj i apel da dođe do jedne liste. Ako ne može jedna, onda dve. Ali ne može tako što neko izađe u medije, objavi da je formirao neki savez i pozove ostale da mu se priključe - poručio je.

 Kurir Politika

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