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Raskoli unutar blokaderskog bloka i dela opozicije koji podržava tzv. studentsku listu sve su vidljiviji, a ovoga puta to je prikazano u programu blokaderske televizije Nova S, gde je u emisiji došlo do sukoba između poslanice lidera Ekološkog ustanka Aleksandra Jovanovića Ćute Danijele Nestorović i članice Predsedništva Demokratske stranke Biljane Stojković.

Povod za raspravu bila je podrška tzv. studentskoj listi, ali i pitanje da li opozicioni političari mogu bezuslovno da stanu iza liste čiji se sastav još ne zna i koja, prema rečima Nestorovićeve, odbija razgovor sa delom ljudi koji godinama nastupaju kao protivnici vlasti.

- Ono što mi nemamo, a to je da nemamo praktično tu listu, niti mi znamo ko će biti kandidati na studentskoj listi. Ne možete davati bezuslovnu podršku, a ne znate prosto ko je. Isto kao što i druga strana, a to je studentski pokret, koji odbija bilo kakvu vrstu dijaloga sa ljudima koji su dokazani borci protiv ovog režima. I ne možete prosto da kažete onda u tom slučaju: "E, određeni politički akteri ne mogu učestvovati u razgovoru sa nama, jer ste vi ukaljani". Čime to konkretno? Borbom protiv Aleksandra Vučića, učestvovanjem u radu parlamenta? - upitala je Nestorovićeva i kao primer navela poslanicu opozicije, "koleginicu" Jelenu Pavlović, koji je, kako je rekla, "svoju advokatsku karijeru ostavili po strani i krenula da se borilprotiv ovog režima".

- Te u tom smislu zaista ne mogu da prihvatim tu činjenicu da neko ne želi razgovor - naglasila je.

Biljana Stojković, međutim, nije prihvatila takav pristup i uzvratila je da se ne može tražiti spisak ljudi sa studentske liste ako se istovremeno ne zna ko su kandidati na drugim listama.

- Mi smo do sada imali zaista potpuno nepoznate ljude na listama različitih stranaka, što je takođe loše. Mi stvarno ne znamo do kraja ko su ljudi, iz kojih mesta. Mi smo tu imali situacije da se na listu stavljaju svastike, frizer - rekla je Stojkovićeva.

Potom je priznala da komunikacije gotovo da nema i naglasila da je ona okrenuta studentima.

Više o tome šta su govorile i kako je došlo do sučeljavanja mišljenja, možete pogledati u videu: