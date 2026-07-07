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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas Konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Konferencija se održava u Palati Srbija.

Posle obraćanja učesnicima Konferencije i zvanične zajedničke fotografije, predsednik je odgovorio na nekoliko pitanja novinara među kojima je i njegov najnoviji intervju dat Foks njuzu koji je izazvao veliko interesovanje a koji je objavio i američki predsednik Donald Tramp.

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Foto: Ilija Ilić

Tim povodom predsednik Srbije kaže:

- Zahvalan sam predsedniku Trampu. Ja ću danas imati susret i sa njegovim pastorom i sa još nekim američkim prijateljima, pa naporan dan. U svakom slučaju, za nas je važno da gradimo dobre odnose sa Sjedinjenim Državama i trudićemo se da to napravimo.

- Tako da mislim da su to za nas veoma bitne stvari. Moramo da vidimo da, nadam se, uskoro završavamo ovu sagu oko Mola i NIS-a. Verujem da ćemo i sa ruskim prijateljima i sa mađarskim prijateljima moći da rešimo to. Nije jednostavno, nije lako, ne mogu da vam govorim gde su sve problemi, prosto nije u redu i ne možete tokom pregovora da o tome govorite. Ali ljudi da znaju da to nije nimalo jednostavno. Nama bi mnogo značilo da tu imamo okončanu situaciju i da možemo da se posvetimo radu, napretku i tako dalje, naglasio je Vučić. 

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Aleksandar Vučić Donald Tramp

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp podelio je, na svojoj društvenoj mreži, intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića za Fox News Digital, najuticajniji američki medij, u kome je govorio o odnosu SAD i Srbije, kao i o pozivu Donaldu Trampu da dođe u Srbiju.

Pokušaću danas da stignem i do Ekspa

- Pokušaću danas da stignem i do Ekspa, jer će i neki od gostiju ići do Ekspa da vide kako to izgleda, neki iz vazduha, neki sa zemlje, tako da još malo to pritegnemo i da pokušavamo da završavamo to što je naš posao, zaključio je predsednik Srbije.

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