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Hrvatski muzički izvođač Marko Perković Tompson i njegov brat Dražen bili su mobilisani 1995. godine tokom zločinačke akcije "Oluja", a jedan od njih je, prema rečima Srpkinje iz sela Uzdolje kod Knina koja je bila očevidac, počinio masakr nad sedmoro starijih meštana Uzdolja 6. avgusta 1995. godine!

Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" za Kurir je govorio o ovom stravičnom zločinu za koji počinioci još nisu odgovarali.

Srpkinja Mira Berić je, podsetimo, u svim svojim iskazima, uključujući i onaj iz 2011. dat hrvatskom pravosuđu, navela da su trojica hrvatskih vojnika u maskirnim uniformama opkolila 6. avgusta 1995. osmoro starijih meštana Uzdolja koji su seli oko jednog drveta da se odmore. Berićeva je ispričala da joj je jedan od te trojice vojnika, koji se predstavljao kao Zagrepčanin, eksplicitno rekao da je vojnik, koji je pucao u srpske civile pod hrastom, Dražen Peković, rođeni brat Marka Perkovića Tompsona!

Marko Perković Tompson Foto: Youtube prtscr / 01portal

- Očekujemo da Tužilaštvo Hrvatske u Splitu koje i vodi istragu, posluša naloge svog Ustavnog suda i sprovedu dokaze koje dosad nisu. Jedino što su uradili i nakon izjave Mire Berić bilo je da su pozvali Dražena Perkovića, Tompsonovog brata, koji je, naravno, negirao učešće u zločinu. Nakon toga je cela priča stala, a Marka Perkovića Tompsona, koji je u isto vreme bio na istom području niko nikada nije pozvao na razgovor! Niko ga nije pitao gde je bio 6. avgusta 1995. godine i ko su ljudi iz njegove pukovnije koji su sejali smrt pozivajući se na njegovo ime - navodi Štrbac.

Direktor "Veritasa" je podsetio da su Dražen Perković i Marko Perković Tompson u vreme "Oluje", od 4. do 31. avgusta 1995. bili naoružani i mobilisani u istoj jedinici - VP 1108 Drniš (142. domobranska pukovnija).

- Ta pukovnija operisala je upravo na potezu Drniš - Knin, gde se nalazi i selo Uzdolje, nastanjeno isključivo srpskim življem. Kad imate taj podatak iz Ustavne odluke i nalog da se Tompson pozove na razgovor, očekujem da se sprovedu dokazi, saslušaju oba brata, kao i dopunske izjave svedoka - rekao je Štrbac.

Trag do ubice

Mira Berić je za "Veritas" ispričala da je, dok je boravila u kampu UN u Kninu u avgustu 1995. godine, u hrvatskim novinama videla najavu dolaska Franje Tuđmana na Kninsku tvrđavu i najavu da nastupa Tompson. Pored teksta je bila Tompsonova fotografija. Kada joj je rečeno da Tompsonov brat Dražen ima alibi u istrazi, Mira je jasno rekla: "Jedan od njih dvojice bio je pod hrastom u Uzdolju i pobio moje rođake i komšije".

- Ovo je još jedan krucijalan dokaz koje splitsko Tužilaštvo svesno ignoriše. Miru Berić je iz sela u kamp UN u crnom kombiju prevezao oficir 7. gardijske brigade "Pume", koji se predstavio kao Srećko. On je bio svedok koji se na njenu molbu vratio na stratište i s njom ugledao strašan prizor, tela pobijenih staraca i poluživog Krstana Šare kako se iz gomile leševa pridiže na kolena - ispričao je Štrbac.

Tompsonov brat Dražen Perković Foto: Fenix-Magazin.de

Tompsonizacija Hrvatske

Kako ističe za Kurir, ozloglašeni Tompson za Hrvate predstavlja neko uzvišeno biće u koje se ne sme dirnuti!

- Tompson je za njih iznad Tuđmana. Njemu se klanja premijer sa svojom porodicom, njemu kliču ustaške pesme, on mu dođe kao neka zaštićena krava. Ja to zovem "tompsonizacijom Hrvatske", rehabilitacija ustaštva i revizija istorije su u punom jeku. Deca i omladina do 30. godine, koji nisu videla neprijatelja očima, nisu omirisala barut, oni su proizvod sa društvenom greškom, jer su indoktrinirani od predškolskog uzrasta. Njima roditelji ne prenose univerzalne vrednosti, od malih nogu u svim segmentima se radi na tome, od školstva, do medija, na ulici. Svuda se propagira da su Srbi ružni, zli, prljavi i krivi za sve, dok su Hrvati svi čisti u svakom pogledu - ukazuje sagovornik Kurira.

Ako je suditi po dosadašnjim oglašavanjima Hrvatske, teško da bi neko od viđenijih Hrvata u skorije vreme mogao biti procesuiran.

- Neoboriva je činjenica da Tompson ima brata, a ovo je sad naše nadgornjavanje sa hrvatskim pravosuđem kako bi ispitali slučaj do detalja. Napravili smo jedan manevar, naveli smo sudu u Strazburu da Hrvatska vodi neučinkovitu istragu i time iznova potegli sve. Ova istraga predugo traje, a kad god ih pitamo dokle je stigla istraga, samo kažu: "Istaga je u toku", bez odgovora na pitanje do kada će da traje. Odluka Ustavnog suda i šta su sve radili u ovom slučaju je ispisana na 24 stranice, ništa od toga nije bilo efikasno. Neće niko Tompsona da pozove, da ga ne bi uznemirivali. Očekujem da će braća morati da daju izjavu u zvaničnoj formi - zaključio je Štrbac.