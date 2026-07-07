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Evropska komisija ponovo je preporučila državama članicama Evropske unije da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos tokom rasprave u Evropskom parlamentu o napretku Srbije na putu ka članstvu u EU.

Kos je ocenila da je Srbija u poslednje vreme napravila određene pomake, posebno kada je reč o reformi pravosuđa i sprovođenju preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u vezi sa izbornim procesom.

"Pre dve sedmice srpski parlament je preduzeo važan korak u dobrom pravcu kako bi popravio izmene pravosudnih zakona donesenih u januaru. Ovo je važno u ponovnom uspostavljanju poverenja", rekla je Kos.

Ona je dodala da je Srbija napravila iskorak i u primeni ključnih preporuka ODIHR-a, koje su važne za unapređenje izbornog procesa.

"Dragi članovi parlamenta, s obzirom na napredak drugih zemalja u procesu pridruživanja, ne želimo da vidimo da Srbija zaostaje. Zato je, zbog skorašnjih pozitivnih koraka, Komisija ponovo dala preporuku Savetu da se otvori klaster 3", navela je evropska komesarka.

Kurir.rs/Euronjuz

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