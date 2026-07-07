NA VIDIKOVCU NA KULI BEOGRAD: Ana Brnabić povela učesnike Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u EU u obilazak (FOTO)
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je danas vidikovac na Kuli Beograd zajedno sa učesnicima Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Podsetimo, Beograd je danas i sutra domaćin Konferencije.
Ana Brnabić je goste povela u obilazak kako bi predahnuli i videli lepote glavnog grada.
"Ovo je prva zajednička inicijativa redovnog formata okupljanja najviših zvaničnika, kako bismo razgovarali o evropskim integracijama u novim geopolitičkim okolnostima, ulozi nacionalnih parlamenata u procesu pristupanja Evropskoj uniji i jačanju međusobne saradnje", navela je ranije danas Ana Brnabić na Instagramu i dodala:
"Zajedno sa predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom imala sam čast da otvorim ovu konferenciju, koja predstavlja važnu priliku za razmenu iskustava, unapređenje interparlamentarne saradnje i jačanje dijaloga među državama kandidatima. Zahvaljujem se i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na uvodnom obraćanju i snažnim porukama partnerstva koje je ponovo poslao. Baš kao što je on rekao - zajedno možemo da uradimo više i da postignemo mnogo toga.
Verujem da samo kroz zajednički rad možemo doprineti uspešnijem i efikasnijem procesu evropskih integracija svih zemalja kandidata, jer svi mi zajedno oblikujemo evropsku budućnost.
Od srca se zahvaljujem svim gostima na učešću, želim vam uspešnu konferenciju i da se u Beogradu osećate kao kod svoje kuće".