Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je danas vidikovac na Kuli Beograd zajedno sa učesnicima Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Podsetimo, Beograd je danas i sutra domaćin Konferencije.

Ana Brnabić je goste povela u obilazak kako bi predahnuli i videli lepote glavnog grada.

1/8 Vidi galeriju Ana Brnabić s učesnicima Konferencije na vidikovcu na Kuli Beograd Foto: Peđa Vučković

"Ovo je prva zajednička inicijativa redovnog formata okupljanja najviših zvaničnika, kako bismo razgovarali o evropskim integracijama u novim geopolitičkim okolnostima, ulozi nacionalnih parlamenata u procesu pristupanja Evropskoj uniji i jačanju međusobne saradnje", navela je ranije danas Ana Brnabić na Instagramu i dodala:

"Zajedno sa predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom imala sam čast da otvorim ovu konferenciju, koja predstavlja važnu priliku za razmenu iskustava, unapređenje interparlamentarne saradnje i jačanje dijaloga među državama kandidatima. Zahvaljujem se i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na uvodnom obraćanju i snažnim porukama partnerstva koje je ponovo poslao. Baš kao što je on rekao - zajedno možemo da uradimo više i da postignemo mnogo toga.

Verujem da samo kroz zajednički rad možemo doprineti uspešnijem i efikasnijem procesu evropskih integracija svih zemalja kandidata, jer svi mi zajedno oblikujemo evropsku budućnost.