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Totalno rasulo u redovima opozicije i blokaderskih organizacija iz dana u dan postaje sve veće, a najsvežiji primer je izjava bivšeg košarkaša i istaknutog blokadera Vladimira Štimca koji je podsetio lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da "ne treba da govori o planovima za zajedničkog kandidata na predsedničkim izborima kad njegova stranka ne može da pređe ni cenzus".

Politilčki analtičar Branko Radun kaže za Kurir da unutar opozicionih stranaka ne postoji jedinstven stav, niti jasna koordinacija o budućem političkom delovanju.

- Opozicija je propala na prošlim izborima, a vidimo da ne postoji ni zajednički plan, a ni komunikacija među strankama nije na zavidnom nivou, kamoli dogovor o zajedničkom izlasku na izbore. Sve to pokazuje da nema dubljeg programskog jedinstva - kaže on.

Radun ocenjuje da opozicija još nije odlučna oko važnih pitanja.

Foto: Kurir TV

- Sve govori da je to haotična situacija. Imaju opciju da idu sa studentima, ali ta opcija nestaje. Druga opcija je da idu pojedinačno, ali rizikuju da li će preći cenzus na izborima, a treća opcija je da idu u kolone i da se grupišu, ali to im teško ide. Takođe, prisutni su i strani faktori koji idu na to da podrže studentsku listu i izvrše pritisak na opoziciju da se približi studentima. Određene stranke takođe lobiraju da opozicija podrži studente. To je jedna konfuzija, neki bi da idu zajedno, neki samostalno, a neki bi da podrže studente. A i ovi koji bi hteli zajedno, to ne mogu da postignu. Neki bi bez Đilasa, dok bi on ujedinjenje, ali opet ne sa svima. To je jedno vrzino kolo i ne može se znati konačna odluka. Postoji ozbiljno lobiranje iz prozapadnih medija da se ide na jedno - da se podrži ta studentska lista - zaključio je Radun.

Začarani krug

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da "ono što trenutno gledamo na relaciji između parlamentarnih opozicionih stranaka i studentsko-blokaderskog pokreta jeste odsustvo bilo kakve zajedničke strategije".

- Nameće se utisak da niko nikoga ne podržava! S jedne strane imamo oštre međusobne optužbe i prozivke na društvenim mrežama koje se tiču političkog rejtinga i cenzusa, što jasno pokazuje da je unutaropoziciona borba za liderstvo primarni cilj, a ne stvaranje funkcionalnog bloka. S druge strane, radikalizacija stavova pojedinih studentskih organizacija, koje unapred odbacuju svaku saradnju sa strankama i opozicionarima nude isključivo ulogu kontrolora, dodatno produbljuje taj jaz. Ovakav pristup dovodi do apsurdne političke situacije jer se traži podrška javnosti, a da se istovremeno kriju ključne informacije, počev od programa, pa sve do imena ljudi koji bi trebalo da predvode te izborne liste - smatra Lisica.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

Kako je rekao, na taj nedostatak transparentnosti već otvoreno reaguju i pojedini opozicioni lideri, ističući da je vođenje politike bez predstavljanja kandidata u suprotnosti s osnovnim demokratskim principima.

- Sve u svemu, trenutni odnosi se mogu opisati kao začarani krug svakodnevnih prepucavanja i taktičkih nadmudrivanja, u kojem se još uvek ne zna ni ko bi koga podržao, ni u koliko kolona bi opozicija uopšte mogla da izađe na izbore. Dok se energija troši na unutrašnje sukobe, pitanje konkretnog plana i programa ostaje u potpunom drugom planu. Jedno je sigurno: upravo taj nedostatak plana i programa, građanima Srbije jasno pokazuje da se svi protivnici aktuelne vlasti, bez obzira kako se zovu i u koliko kolona će izaći na izbore, ne bore za njih već isključivo za svoje fotelje - zaključio je Lisica.