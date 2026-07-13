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Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta ocenio je da su predstavnici studentskog pokreta rasuli energiju protesta, odbacili opoziciju i sve koji nisu prihvatali njihov način delovanja, i tako "podelili ovo društvo".

On je, gostujući u podkastu "Pravi odgovor", u razgovoru sa voditeljkom Nadom Grujić, izneo niz oštrih primedbi na račun blokadera i načina na koji su prethodnih meseci pokušavali da organizuju političko delovanje.

- Zapravo, Nado, ovde niko nikog ne poštuje. Ovde su ljudi skloni da se između sebe kolju, za to vreme Vučić trlja ruke. Jedini način da on ode sa vlasti jeste da prestanu te podele i da svi stanu na jednu stranu. Veliki je propust napravljen i greška to što 15. marta studenti koji su imali, realno, najveću moć u tom trenutku, najveću energiju, umesto da se ograđuju i da odbacuju ljude iz opozicije, iz ProGlasa, iz nekih nevladinih organizacija, trebalo je da ujedinjuju ljude. Oni su, zapravo, podelili ovo društvo i tu energiju rasuli. Kad kažemo "studenti", na koga tačno mislimo? - upitao je Ćuta.

Na to je voditeljka podkasta odgovorila:

- Pa, studentski pokret koji opet isto ima neke podele, koliko mogu da primetim da i tu ima dosta nekih stvari - rekla je.

Ćuta je istakao da 240.000 studenata ima u Srbiji.

- Kad kažemo "studenti", ja stvarno ne znam na koga mi tačno mislimo. Hajde da vidimo ko vodi to. Ne postoji nijedna pobuna, nijedna smena režima, pogotovo ne ovako koju su vodili anonimni ljudi. Ne mogu anonimni ljudi da promene bilo šta. Dakle, moraš da izađeš na crtu punim imenom i prezimenom, a ne da se kriješ pod izgovorom da ne želiš da izlaziš u javnost sa nekakvim listama zato što će Vučić, Informer i njegovi mediji da te razapnu na krst. Ne, nego će da te češljaju. Mora jasno i glasno da se kaže ko si, šta si, kakav ti je plan i program i da pozoveš ljude na okupljanje, a ne da se ograđuješ i da se ne predstavljaš i da budeš anoniman. Tako nijedan režim neće pasti, a pogotovo ne ovaj - poručuje Jovanović.