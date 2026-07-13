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Savetnik predsednika Republike Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da je društveni dijalog potreban svima, pa tako i opoziciji i onima koji su učestvovali u blokadama, jer, kako je naveo, i oni moraju postati deo rešenja, a ne problema.

- Pružena ruka pomirenja - dijalog, kadrovsko provetravanje i ekonomske mere apsolutno su to tri stuba. Ako bismo krenuli od ovog prvog, a to je vid društvenog pomirenja, ovo nam je nasušna potreba. Kada kažem nama, ne mislim samo na SNS, već mislim na sve u državi, na čitav narod - rekao je Vučević za TV Pančevo.

Kako je naglasio, dijalog je potreban i opoziciji i onima koji su učestvovali u blokadama, jer, kako je istakao, i oni moraju postati deo rešenja, a ne deo problema.

- Oni moraju ići u pravcu da su deo sistema države. Pozicija ili opozicija, to je promenljiva kategorija, dokazano, empirijski, su deo jedinstvenog političkog sistema, uz sve razlike i suprotnosti - ukazao je Vučević.

Naveo je da dijalog ne osporava pravo na različito okupljanje, političko delovanje, slobodu govora, slobodu mišljenja i izražavanja.

- Nadam se da će na toj strani, opoziciono-blokaderskoj, biti dovoljno razuma kod onih koji su najodgovorniji, nadam se da ćemo ih u narednim danima, nedeljama, moći da ih personalizujemo, da ih vidimo imenom i prezimenom. Da prihvate da je i na njima odogovornost što se tiče društvenog dijaloga - rekao je Vučević.

Predsednik Srbije je nekoliko puta nudio razgovore, a Vučević je podsetio i da je Vučić prihvatio da ide na TV debate u medijima koji su naklonjeniji blokaderskoj političkoj opciji, ali da nije bilo odgovora.

00:14 Aleksandar Vučić Izvor: Kurir

- Oni su, nažalost, napravili atmosferu u njihovim redovima kada je svako ko razgovara izdajnik ili da je slab. Ta isključivost i taj vid totalitarizma sputava i njih same, verujem da će jednoga dana to shvatiti. Kada čujete da neko zagovara da politička konkurencija mora biti zabranjena, lustrirana, proterana, fizički likvidirana, da se izriču unapred presude od strane onih koji se kandiduju za zakonodavnu i eventualnu izvršnu vlast, to treba da zabrine građane - rekao je Vučević.

Dodao je da je bilo grešaka i na strani SNS-a, ali da su postignuti značajni rezultati i da se danas u Srbiji daleko bolje živi nego pre 15 godina.

- Predsednik je i na skupu rekao da ima grešaka i na našoj strani. To je politika državnika. Samo se jaki menjaju i koriguju svoje ponašanje. Blokaderi nikada nisu vršili analizu zašto su gubili izbore, već su razloge tražili na drugoj strani. Nisu politički napredovali. Pravili su sve veće probleme. Mislim da SNS mora da izvuče ozbiljne pouke iz svega što nam se dešavalo. Bilo je i u našim redovima onih koji su se ponašali osiono i bahato, rušili ono što Vučić gradi - rekao je Vučević.