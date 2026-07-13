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Portparolka Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić izjavila je danas da bi konstitutivna sednica Saveta REM, u krnjem sastavu, mogla da bude održana početkom iduće nedelje, dodajući da prijave koje su stizale u prethodnom periodu nisu zastarele i da će novi saziv, zbog obima posla, biti u konstantnom zasedanju.

- Konstitutivna sednica može biti održana posle neformalnog sastanka koji će svi članovi Saveta REM održati tokom ove nedelje, tako da bi konstitutivna sednica mogla da se održi početkom iduće nedelje, ali to sve zavisi od dogovora između osmoro članova Saveta REM - kazala je Zekić za FoNet.

Ona se osvrnula i na izbor predsednika Saveta REM.

- Gledajući brojčano, kako su se već u javnosti podelili na četiri prema četiri, u takvom odnosu snaga je nemoguće izabrati predsednika Saveta REM i zamenika predsednika, jer je za izbor ovo dvoje navedenih potrebno da glasa šestoro članova, ali pustimo da probamo da se dođe do tog minimalnog zajedničkog količnika, da tako kažem, da se prvo oni na neformalnom sastanku dogovore šta mogu da se dogovore - kazala je Zekić.

Foto: Printscreen n1/you tube

Kako je rekla, u slučaju da ne bude dogovora, predsedavanje Savetom REM preuzima najstariji član, a to je Dubravka Valić Nedeljković. Ona će, ako ne bude izabran predsednik REM, imati sva ovlašćenja kao i sam predsednik.

- Ukoliko ne dođe do dogovora, gospođa Valić Nedeljković je ta koja zakazuje sednice, stavlja na dnevni red ono što ona misli da je prioritet - objasnila je Zekić.

Dubravka Valić Nedeljković Foto: Printscreen You Tube

Ona je ukazala i na to da Upravni odbor RTS prestaje sa radom, s obzirom na to da šestoro članova Upravnog odbora RTS više nema mandat.

- Dalje sve zavisi od dinamike rada Saveta REM i kada će to doći na dnevni red. Javni konkursi za popunjavanje mesta u Upravnom odboru RTS, ali takođe i Upravnom odboru Radio-televizije Vojvodine. Kad to dođe na red, onda se raspisuje konkurs, onda stižu prijave i onda članovi Saveta REM odlučuju o tome - kazala je Zekić.

Ona je objasnila i šta se dešava sa prijavama koje su pristizale dok Savet REM nije bio funkcionalan.

- Od novembra 2024. itekako su stizale prijave i, naravno, da će se Savet REM baviti i time. Ništa to nije zastarelo. Moram da im poželim sreću u radu, s obzirom na to da ih čeka mnogo posla. Ostale su i prijave pre novembra 2024. koje Savet REM koji sam ja vodila nije stigao da odradi. Nove članove čeka i sve ovo što je za 21 mesec pristiglo. Neka im je sa srećom. Mislim da će biti u konstantnom zasedanju - poručila je Zekić.