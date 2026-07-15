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Aktivistkinja i istaknuta blokaderka Aida Ćorović je, gostujući na blokaderskoj Novoj S, iznela niz teških optužbi na račun srpskog naroda i države. Ćorovićeva je skandalozno izjavila da je Republika Srpska "stvorena na genocidu", optužila većinsko stanovništvo u Srbiji za nedostatak svesti o navodnim zločinima na Kosovu, te poručila da je Srbija "zaslužila" sve nesreće koje joj se dešavaju jer je, kako tvrdi, "godinama sejala zlo"!

- Oni znaju odlično da je Republika Srpska na genocidu stvorena i da nema sreće kad pravite kuću na tuđem groblju, na tuđoj krvi i kostima - rekla je Aida Ćorović.

Zatim je izjavila kako misli da je Srbija "u ozbiljnom problemu" jer se nije suočila s prošlošću.

- Većina ljudi je, sad ću možda reći pregrubu kvalifikaciju, ali zaista za ozbiljno psihijatrijsko lečenje. Nijednog jedinog trenutka mi nismo imali ozbiljne procese suočavanja sa prošlošću. Nijednog trenutka, kad već govorimo o Kosovu itd....Zašto ja nigde ne čujem, ni u jednom mediju, ja ne čujem šta su srpska vojska, policija i navodne paramilitarne snage radile osamdesetih i devedesetih godina na Kosovu, šta su radili kosovskim Albancima? Hajde da prestane Srbija i većinsko stanovništvo u Srbiji stalno kuka o o tome kako su stalno napadnuti, kako su stalno žrtve, a da nijednog trenutka ovde se ne počinje iskren i ozbiljan dijalog o tome šta smo mi drugima uradili, a uradili smo strašne stvari. Mi u Srbiji, većina ljudi, mrzi duboko, iskreno i ponekad potpuno bez ikakvog razloga. Prosto je mržnja gorivo većine ljudi u današnjem društvu. Nas tek čeka suočavanje sa užasom koji će nam ova vlast ostaviti - poručila je Ćorović.

Ona je zatim zaključila da je Srbija sve to zaslužila i optužila vlast da gura zemlju u građanski rat!

- Reći ću sada nešto što će mnogima zvučati bogohulno, ali opet kažem, to nije moj problem: na neki način, mi smo to zaslužili. Ne možete da sejete zlo godinama, decenijama, da ubijate decu, ljude, hapsite, silujete, koljete, palite i da očekujete da se to ne vrati. Nažalost, rat se vratio kući već posle dugo vremena. Ima tome, i eskalira i ostvaruje se ono što sam govorila pre 5 - 6 godina, da će ova vlast da nas sve gura u građanski rat - naglasila je Ćorović.

Pogledajte u video snimku šta je sve rekla Aida Ćorović: