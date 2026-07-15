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Prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića na vojnoj paradi u Parizu predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva, izjavila je ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari.

Uoči početka prijema, ambasadorka je novinarima rekla da ovaj dan ima posebno značenje za dve zemlje, pošto je, predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Parizu prisustvovao paradi povodom 14. jula, na poziv predsednika Makrona.

23:30 14.07.2026. PREDSEDNIK VUČIĆ U PARIZU NA POZIV MAKRONA! Izvor: Kurur TV

- Njegovo prisustvo na Jelisejskim poljima, prvi put u istoriji za jednog srpskog predsednika, predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva, bratskog prijateljstva iskovanog u iskušenjima Velikog rata kada smo zajedno, rame uz rame, ponekad noseći iste plave uniforme, plaćali cenu slobode. To dinamično francusko-srpsko prijateljstvo obogaćuju brojne saradnje koje nas svakoga dana dodatno vezuju - rekla je ambasadorka.

Istakla je da je to jedan odnos koji je odlučno okrenut ka budućnosti i evropskom horizontu, u okviru Evropske unije.

- Upravo je to bila tema parade u Parizu - evropsko strateško buđenje. Uvereni smo da Srbija treba da bude deo tog strateškog buđenja i ona je zbog toga danas bila pozvana - istakla je ona.

1/6 Vidi galeriju Vučić na vojnoj paradi u Parizu Foto: Kurir

Ferari je istakla da ova 2026. predstavlja petnaestogodišnjicu strateškog partnerstva koga karakteriše dijalog zasnovan na poverenju i bogatoj, konkretnoj i dinamičnoj saradnji.

- Francuska odlučno podržava evropske integracije Srbije. To je bila glavna poruka ministra za Evropu i spoljne poslove, Žan-Noel Baroa prilikom njegove posete Beogradu 16. i 17. januara ove godine. Bezbedna, snažna i suverena Evropa ne može da prosperira bez Zapadnog Balkana i posebno bez Srbije. Proširenje Evropske unije na Srbiju i šire, na Zapadni Balkan, predstavlja prioritet za Francusku, saglasno sa iskazanom voljom same Srbije da joj je pristupanje EU strateški prioritet - rekla je ambasadorka.