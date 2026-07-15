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Profesor Pravnog fakulteta i član Proglasa Miodrag Jovanović poručio je blokaderima da treba više da mrze predsednika Aleksandra Vučića, i kritikovao blokadere i opoziciju zbog "malih sujeta".

- Stvar je u tome što je zapravo malo besa i mržnje s obzirom na to šta radi Vučić i kako se odnosi prema svojim političkim neistomišljenicima. Dakle, to što dobija je minimalno u odnosu na ono što bi njegovi postupci trebalo da generišu - izjavio je Jovanović u Fonetovoj emisiji "Kvaka 23".

Na pitanje da li mu tzv. studentski pokret i opozicija deluju spremni za izbore, profesor Miodrag Jovanović je ocenio da je veliko pitanje šta to konkretno znači i uputio kritike i jednima i drugima.

- Mi mnogo toga ne znamo u vezi sa "studentskim pokretom". Ne znamo kako stvari funkcionišu iznutra. Ja želim da verujem da jesmo spremni, ali je veliko pitanje šta to konkretno znači, koji je to nivo spremnosti. Nažalost, sve ono što se dešava u onom bloku ovih klasičnih opozicionih partija nas sve više uverava da je možda i pametno što nisu pokušavali (blokaderi) ništa sa njima da dogovaraju. Bar mi u Proglasu znamo kako izgleda kada se dogovarate sa svim političkim partijama, kako to na kraju izađe - izjavio je i dodao da "oni među sobom ne mogu da postignu nekakve čvrste dogovore, iza kojih bi stali i sa kojim bi mogli da krenu negde dalje".

- Delom zato što nisu ni najmanje uvereni u to da zapravo stoje dobro. Prvi i osnovni zadatak: progutajte svoje male sujete, ali to važi isto i za studente, progutajte i vi svoje male sujete i nemojte misliti da ste najpametniji zato što ste sada u ovom trenutku taj politički igrač. Taj ste politički ograč zato što su okolnosti bile takve.