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Srbiju i Izrael povezuje ne samo jasan stav protiv ekstremizma, terora i ugnjetavanja, već i snažna vera u slobodu, demokratiju i težnju da kreativnost i dobru volju iskoriste kako bi svet učinili boljim mestom za sve, izjavio je danas predsednik Izraela Isak Hercog u video obraćanju na međunarodnoj konferenciji „Partneri u svetu koji se menja: centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski istok”, koja se održava u Skupštini Srbije.

Hercog je rekao da zajednički cilj koji povezuje dve zemlje nije nastao u ovom trenutku, već da je nastavak duge tradicije bratstva, solidarnosti i zajedničke istorije.

Isak Hercog se obraća na konferenciji u Skupštini Srbije Foto: Ilija Ilić

- Ovo okupljanje lidera istomišljenika iz Srbije, SAD, Centralne i Istočne Evrope i Izraela mnogo govori o tome ko smo mi kao nacije, kao i o čvrstim osloncima koji opstaju čak i kada se toliko toga menja - rekao je Hercog u obraćanju na skupu u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

On je naveo da su upravo u Srbiji, Jevreji i drugi građani preživeli surove godine nacističke okupacije i dodao da isprepletane istorije Srbije i Izraela ostaju deo zajedničkog moralnog sećanja, ali i da nastavljaju da nas aktivno poučavaju u sadašnjosti.

- Nakon najbrutalnijeg napada na jevrejski narod od Holokausta, izvedenog 7. oktobra, Srbija je istupila i rečima i delima objavila: da stoji uz čovečanstvo, uz civilizaciju, uz Izrael - rekao je Hercog.

1/16 Vidi galeriju Partneri u svetu koji se menja, međunarodna konferencija u Skupštini Foto: Ilija Ilić

Istakao je da su jasne i nedvosmislene izjave predsednika Aleksandra Vučića, kao i posete predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić i ministra spoljnih poslova Marka Đurića u najtežem času za Izrael primljene sa ogromnim uvažavanjem u toj zemlji.

- Sa velikom toplinom se sećam i svoje posete prelepom Beogradu tokom tog veoma teškog perioda, kao gosta predsednika Vučića, mog dragog prijatelja. Zajedno smo, vođeni dobrom voljom, udružili snage kako bismo gradili međusobnu bezbednost, inovacije, prosperitet i partnerstvo za naše narode, čak i usred tolikih gubitaka - rekao je Hercog.

Izrazio je zahvalnost Srbiji što se, kako je rekao, zalaže za ono što je važno u vremenima koja zahtevaju hrabrost i jasnoću i što čvrsto ostaje posvećena demokratiji, pravdi i miru.

- Zahvaljujem predsedniku Vučiću na prijateljstvu i na tome što sagledava dugoročne i velike geostrateške procese u našem regionu, a i šire - kazao je Hercog.