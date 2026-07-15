- Mogu samo da im kažem: Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota, dečurlijo, da i dalje obmanjujete i varate građane!? Ovo je, valjda, neka asocijacija sa njihove strane da Valjevo pamti izmišljotinu N1 i Nove S, da je navodno neko tada ubijen od strane policije. Da, momci, Srbija pamti vaše laži. Srbija pamti što ste pokušali te večeri da izazovete u avgustu prošle godine, lažima da je neko ubijen, građanski rat u Srbiji. Srbija pamti da vi nemate program, nemate ljude na listi, da nećete ni o jednom političkom, ili ekonomskom pitanju da se izjasnite. Srbija pamti da ste uništili prosvetni sistem u Srbiji, da je Beogradski univerzitet pao za 400 mesta u poslednjih 18 meseci, od kada su vaše blokade krenule. Srbija pamti da ste maltretirali ljude na ulicama, da ste dolazili ljudima na kuću, da ste sprečavali trudnice da idu do bolnice blokadama raskrsnica. Sve to Srbija pamti. I sve će to Srbija da vam naplati, vašoj "Đokić blokaderskoj listi" na izborima koji slede uskoro, vrlo brzo. Zato ćete nestati sa političke scene, jer ste to i zaslužili. Sve to Srbija pamti i stvarno se vidimo uskoro na izborima - poručio je Piper.