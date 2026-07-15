Slušaj vest

Politički analitičar Uroš Piper oglasio se povodom objave na zvaničnom nalogu studenata u blokadi, u kojoj su preneli objavu učenika valjevskih gimnazija da "Valjevo pamti", te ih je podsetio na plasiranje neistinitih informacija građanima o događaju koji se nije desio. 

Objavom "Valjevo pamti, vidimo se uskoro" studenti u blokadi ponovo podsećaju na, kako ocenjuje Piper, laži kojima su pokušali da izazovu haos i podele u Srbiji.

valjevo pamti.jpg
Objava na X nalogu Studenti u blokadi Foto: Printscreen X

- Pišu blokaderi na svom nalogu na društvenoj mreži Iks: "Studenti u blokadi. Valjevo pamti. Vidimo se uskoro" - navodi Piper u svojoj analizi i ocenjuje da je reč o još jednom pokušaju vraćanja na, kako navodi, izmišljenu priču o događajima u Valjevu.

Ne propustitePolitikaSPREMALI OPERACIJU "VALJEVO 2": Blokaderi iskoristili muzički festival za mlade, svesno izazvali paniku
blokaderi.jpg
PolitikaOBUĆINA PRIZNALA DA JE N1 LAGALA ZA "MRTVOG DEČAKA" IZ VALJEVA! Dodala da se u Srbiji dobro živi, drugi voditelj saglasan: Najbogatiji najglasniji protiv Vučića
Screenshot 2026-05-02 084404.png

- Mogu samo da im kažem: Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota, dečurlijo, da i dalje obmanjujete i varate građane!? Ovo je, valjda, neka asocijacija sa njihove strane da Valjevo pamti izmišljotinu N1 i Nove S, da je navodno neko tada ubijen od strane policije. Da, momci, Srbija pamti vaše laži. Srbija pamti što ste pokušali te večeri da izazovete u avgustu prošle godine, lažima da je neko ubijen, građanski rat u Srbiji. Srbija pamti da vi nemate program, nemate ljude na listi, da nećete ni o jednom političkom, ili ekonomskom pitanju da se izjasnite. Srbija pamti da ste uništili prosvetni sistem u Srbiji, da je Beogradski univerzitet pao za 400 mesta u poslednjih 18 meseci, od kada su vaše blokade krenule. Srbija pamti da ste maltretirali ljude na ulicama, da ste dolazili ljudima na kuću, da ste sprečavali trudnice da idu do bolnice blokadama raskrsnica. Sve to Srbija pamti. I sve će to Srbija da vam naplati, vašoj "Đokić blokaderskoj listi" na izborima koji slede uskoro, vrlo brzo. Zato ćete nestati sa političke scene, jer ste to i zaslužili. Sve to Srbija pamti i stvarno se vidimo uskoro na izborima - poručio je Piper.

Kurir Politika 

Ne propustitePolitikaBOJANA MALJEVIĆ POVUKLA SE SA STUDENTSKE LISTE Odjavila blokadere, napisala pismo i otkrila zašto: "Razočarana sam... Šta je bilo ono zbog čega smo se okupili"
maja-marina-lopicica-dragana-udovicic.jpg
Politika"PREMALO JE BESA I MRŽNJE PREMA VUČIĆU!" Prof Jovanović, član Proglasa, oštro o opoziciji i blokaderima: Koče ih sujete, reakcija na vlast je minimalna (VIDEO)
Miodrag Jovanović.png
PolitikaOPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA ZBOG REM! Đilas i Milivojević protiv Šabića, ZLF se prepucava sa Zelenovićem: "Najveća izdaja, sramota!"
rem1.jpg
PolitikaSTUDENTI BLOKADERI SU PODELILI OVO DRUŠTVO! Ćuta ne ćuti: "Odbacili su opoziciju, moraju da izađu na crtu punim imenom i prezimenom" (VIDEO)
Screenshot 2026-07-13 101733.jpg