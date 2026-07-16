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Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su 17. juna sa 412 glasova za, 174 protiv i 58 uzdržanih Izveštaj Evropske komisije za tzv. Kosovo za 2025. godinu. Preostalih 76 poslanika od nih 720 nije glasalo. 

Vest koja u trenutku objavljivanja nije izazvala toliku pažnju, danas, mesec dan kasnije, sa uvidom u podatke o tome kako su glasali poslanici po državama daje jedan drugačiji uvid i komplentnu sliku.

Naime, francuski poslanici većinski nisu podržali izveštaj Evropske komisije - koji je sastavio izvestilac Riho Teras - u kojem se, između ostalog, lažna država poziva na normalizaciju odnosa sa Srbijom.

Od ukupno 81 poslanika, koliko broji francuska delegacija, 44 su glasala protiv, 28 za, dok je četvoro njih bilo uzdržano. Preostalih petoro poslanika se nije izjasnilo.

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Podsećanja radi, Francuska kao jedina nuklearna sila Evropske unije, koja je ujedno i jedina stalna članica Saveta bezbednosti UN, zvanično priznaje takozvano Kosovo kao nezavisnu državu. Međutim, politička većina na nivou Evropskog parlamenta protiv je jednostrano proglašene nezavisnosti lažne tvorevine.

Kada se analizira ovaj podatak možemo doći do određenih zaključaka.

Partije koje su glasale protiv lažne države su Nacionalno okupljanje i Identitet i Sloboda koji podržavaju Marin Le Pen za predsednicu Francuske, kao i njihov protivnik, partija levice, Nepokolebljiva Francuska, čiji je lider Žan Lik Melanšon. Kombinovano, ova dva politička bloka imaju preko 50% podrške među francuskim javnim mnjenjem i samim tim jesu pozitivan signal za teritorijalni integritet Srbije.

Za Srbiju je ovo jasan signal da otpor narativu o "nezavisnom Kosovu" u srcu Evrope nije rezervisan samo za marginalne grupe, već je postao deo mejnstrim političkog diskursa i na levoj i na desnoj strani spektra.

Kurir Politika/borba.me

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