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Kancelarija bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića potvrdila je da je u toku priprema arhive njegove trodecenijske političke vladavine, koju bi u knjigu mogao da pretoči hrvatski istoričar Tvrtko Jakovina.

Iz Đukanovićeve kancelarije saopšteno je podgoričkim "Vijestima" da je njegova želja, "kao i brojnih drugih značajnih političara i javnih ličnosti kroz istoriju", da doprinese "pravilnom razumijevanju i osvjetljavanju procesa koji su obilježili protekle decenije na domaćoj i evropskoj sceni, ali i njegovu političku karijeru".

Tvrtko Jakovina, hrvatski istoričar Foto: Printscreen N1

Nije precizirano od kada se radi na knjizi o bivšem crnogorskom predsedniku, u kojoj fazi je njena izrada, kada bi trebalo da bude završena i predstavljena javnosti, kao ni kojem bi žanru pripadala.

Iz Kancelarije Mila Đukanovića ističu da je on, nakon završetka predsedničkog mandata u maju 2023. godine, posvećen sređivanju višedecenijske arhive koja, kako tvrde, svedoči o najznačajnijim događajima i dostignućima u novijoj istoriji Crne Gore.

- Ta dokumentacija, kao i nezamenjivo lično svedočenje Đukanovića o tom periodu, bez dileme predstavljaju vrednu građu za istoričara ili književnika posvećenog ovoj vrsti literature - naveli su iz njegove kancelarije.

Dodaju da je profesor Tvrtko Jakovina jedan od autora koji bi mogao da obradi ovu građu.

- Na njemu je svakako da žanrovski strukturira obimnu predmetnu građu, od čega će, vjerujemo, zavisiti i dinamika objavljivanja knjige - saopštila je Kancelarija Đukanovića.

Đukanović je 19. maja 2023. godine, poslednjeg dana svog drugog predsedničkog mandata, najavio da će se posvetiti "sređivanju svoje arhive i sistematizaciji dugog političkog vijeka". Tada je poručio da ne sumnja da će ga istorija "pravilno vrednovati", navodeći kao svoje najveće uspehe očuvanje mira, učvršćivanje multietničkog sklada, obnovu nezavisnosti Crne Gore, članstvo u NATO-u i približavanje Evropskoj uniji, kao i realizaciju velikih infrastrukturnih projekata.

Tvrtko Jakovina nije želeo da komentariše za "Vijesti" knjigu za koju Đukanović prikuplja građu.

Jakovina je vanredni profesor svetske istorije 20. veka i istorije Hladnog rata na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu i autor više knjiga, među kojima je i ona o Budimiru Lončaru, poslednjem šefu diplomatije SFRJ.