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Miloš Garić, član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), izjavio je danas da će povratak četvoro nezavisnih kandidata u Savet, nakon što je Skupština Srbije usvojila Autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima, omogućiti da ovo telo započne kvalitetan i efikasan rad. On je naglasio da među svim članovima postoji spremnost da REM počne da funkcioniše kako treba i da doprinese uređenju medijskog prostora.

Istakao je za Tanjug da je konstitutivna sednica zakazana za ponedeljak veoma važna, jer treba da uspostavi osnove daljeg rada, da se izabere predsednik i zamenik predsednika Saveta REM-a, kako bi se nakon toga otvorili svi najvažniji predmeti i poslovi koji su se u međuvremenu nagomilali. 

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- Čeka nas puno posla i najvažnije je da radimo, da smo se mi na prvom sastanku jasno dogovorili i jasno odredili da nas čeka puno posla, da smo svi spremni da radimo, da odgovorno primenjujemo naše obaveze koje su u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, i da ćemo već na prvoj sednici u ponedeljak to i da pokažemo - rekao je on.

Garić je podvukao da kod svih članova Saveta REM-a postoji velika želja da daju doprinos i da na najodgovorniji način priđu svom poslu, kao i da nema nikakve ideje o pokušaju namernih blokada ili sprečavanja rada REM-a.

- To su govorili pojedini predstavnici opozicije koji, pokušavajući da spreče rad Saveta REM-a, vide neki svoj interes u svemu tome. U ovom slučaju je jako važno što smo mi svi spremni u Savetu REM-a da započnemo normalan razgovor, dijalog i da na taj način pokažemo i ostalim akterima u srpskom društvu koliko je važno da se čujemo i uvažimo međusobno, da razgovaramo, da se držimo argumenata i zakona i svog posla koji je pred nama - rekao je on. 

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Kada je u pitanju deveti član Saveta REM-a koji još uvek nije izabran, Garić je rekao da iako je deveti član veoma važan, već postojećih osam članova Saveta je dovoljno za nesmetan rad i funkcionisanje ovog tela.

IZBOR DEVETOG ČLANA

Dodao je da će procedura za izbor devetog člana Saveta REM-a, kojeg će izabrati saveti nacionalnih manjina, biti veoma brzo, najverovatnije na jesen po izboru novih saveta nacionalnih manjina u Srbiji.

- Za odluke je dovoljno pet ili šest glasova, sve zavisi koje je pitanje na dnevnom redu, a sa šest glasova se apsolutno već može raditi.To je kvorum koji je sasvim dovoljan, a mi u ovom slučaju imamo osam tako da imamo dovoljno ljudi. Kada se deveti član bude priključio biće još lakše, to će onda biti pun format što je svima nama i cilj da Savet REM-a radi u punom formatu - objasnio je on.

Odgovarajući na pitanje kako će se pitanje predsednika Saveta REM-a rešiti ukoliko niko ne bude imao većinu, s obzirom na to da se predsednik Saveta bira tajnim glasanjem, Garić je rekao da su članovi na tu temu na prvom sastanku govorili, i ostavili da se o tome raspravlja i dogovara u ponedeljak.

- U ponedeljak na konstitutivnoj sednici, članovi Saveta REM-a razgovaraće o kandidatima i pokušati da naprave dogovor ko bi mogao da bude predsednik, a ko zamenik - rekao je i dodao da veruje da će se postići dogovor po ovom pitanju, jer postoji dobra volja kod svih članova.  

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Komentarišući to što su pojedine opozicione stranke odluku četvoro kandidata Saveta REM da se vrate u to telo nakon Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima nazvale „izdajom“, Garić je istakao da samo nedobronamerni ljudi i političari mogu u ovome da traže svoju priliku, kritikujući na potpuno besmislen način i napadajući ljude kako bi dobili neki poen.

Prema njegovim rečima, dizanjem temperature i pravljenjem novih tenzija i haosa, oni stvaraju ambijent u kome vide mogućnost da nešto dobiju na sledećim izborima ili u nekakvoj varijanti političke kombinatorike, što je jako neozbiljan pristup.

- Veljanovski iznosi silne kritike, ali je u ovom slučaju dao sjajnu izjavu da treba podržati ulazak ovo četvoro kolega, odnosno njihov povratak nazad i početak rada. Ozbiljni, odgovorni i stručni ljudi ovo ozbiljno shvataju. Ovo je odlična poruka da moramo da se vratimo iz onog pokušaja vaninstitucionalnog, političkog, nasilnog delovanja u okvire institucija, da gradimo i snažimo institucije, da damo priliku razgovoru, dijalogu, normalnom odnosu i komunikaciji - rekao je Garić za K1 televiziju, prenosi NS uživo.

Miloš Garić istakao je da su privatni politički stavovi svakog pojedinca njegova lična stvar i pravo. Međutim, naglasio je da se od trenutka kada neko obavlja stručne dužnosti i primenjuje zakon očekuje da postupa u skladu sa jasno propisanim obavezama, te da će svako ko ima profesionalni integritet tako i postupati.

Kurir Politika/NSuživo

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