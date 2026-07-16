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Miloš Garić, član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), izjavio je danas da će povratak četvoro nezavisnih kandidata u Savet, nakon što je Skupština Srbije usvojila Autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima, omogućiti da ovo telo započne kvalitetan i efikasan rad. On je naglasio da među svim članovima postoji spremnost da REM počne da funkcioniše kako treba i da doprinese uređenju medijskog prostora.

Istakao je za Tanjug da je konstitutivna sednica zakazana za ponedeljak veoma važna, jer treba da uspostavi osnove daljeg rada, da se izabere predsednik i zamenik predsednika Saveta REM-a, kako bi se nakon toga otvorili svi najvažniji predmeti i poslovi koji su se u međuvremenu nagomilali.

- Čeka nas puno posla i najvažnije je da radimo, da smo se mi na prvom sastanku jasno dogovorili i jasno odredili da nas čeka puno posla, da smo svi spremni da radimo, da odgovorno primenjujemo naše obaveze koje su u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, i da ćemo već na prvoj sednici u ponedeljak to i da pokažemo - rekao je on.

Garić je podvukao da kod svih članova Saveta REM-a postoji velika želja da daju doprinos i da na najodgovorniji način priđu svom poslu, kao i da nema nikakve ideje o pokušaju namernih blokada ili sprečavanja rada REM-a.

- To su govorili pojedini predstavnici opozicije koji, pokušavajući da spreče rad Saveta REM-a, vide neki svoj interes u svemu tome. U ovom slučaju je jako važno što smo mi svi spremni u Savetu REM-a da započnemo normalan razgovor, dijalog i da na taj način pokažemo i ostalim akterima u srpskom društvu koliko je važno da se čujemo i uvažimo međusobno, da razgovaramo, da se držimo argumenata i zakona i svog posla koji je pred nama - rekao je on.

Utisak je da su u pregovorima za članove Saveta REM NVO tretirane kao ravnopravni politički akteri, iako za to nemaju nikakav demokratski mandat Foto: REM

Kada je u pitanju deveti član Saveta REM-a koji još uvek nije izabran, Garić je rekao da iako je deveti član veoma važan, već postojećih osam članova Saveta je dovoljno za nesmetan rad i funkcionisanje ovog tela.

IZBOR DEVETOG ČLANA

Dodao je da će procedura za izbor devetog člana Saveta REM-a, kojeg će izabrati saveti nacionalnih manjina, biti veoma brzo, najverovatnije na jesen po izboru novih saveta nacionalnih manjina u Srbiji.

- Za odluke je dovoljno pet ili šest glasova, sve zavisi koje je pitanje na dnevnom redu, a sa šest glasova se apsolutno već može raditi.To je kvorum koji je sasvim dovoljan, a mi u ovom slučaju imamo osam tako da imamo dovoljno ljudi. Kada se deveti član bude priključio biće još lakše, to će onda biti pun format što je svima nama i cilj da Savet REM-a radi u punom formatu - objasnio je on.

Odgovarajući na pitanje kako će se pitanje predsednika Saveta REM-a rešiti ukoliko niko ne bude imao većinu, s obzirom na to da se predsednik Saveta bira tajnim glasanjem, Garić je rekao da su članovi na tu temu na prvom sastanku govorili, i ostavili da se o tome raspravlja i dogovara u ponedeljak.

- U ponedeljak na konstitutivnoj sednici, članovi Saveta REM-a razgovaraće o kandidatima i pokušati da naprave dogovor ko bi mogao da bude predsednik, a ko zamenik - rekao je i dodao da veruje da će se postići dogovor po ovom pitanju, jer postoji dobra volja kod svih članova.

Komentarišući to što su pojedine opozicione stranke odluku četvoro kandidata Saveta REM da se vrate u to telo nakon Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima nazvale „izdajom“, Garić je istakao da samo nedobronamerni ljudi i političari mogu u ovome da traže svoju priliku, kritikujući na potpuno besmislen način i napadajući ljude kako bi dobili neki poen.

Prema njegovim rečima, dizanjem temperature i pravljenjem novih tenzija i haosa, oni stvaraju ambijent u kome vide mogućnost da nešto dobiju na sledećim izborima ili u nekakvoj varijanti političke kombinatorike, što je jako neozbiljan pristup.

- Veljanovski iznosi silne kritike, ali je u ovom slučaju dao sjajnu izjavu da treba podržati ulazak ovo četvoro kolega, odnosno njihov povratak nazad i početak rada. Ozbiljni, odgovorni i stručni ljudi ovo ozbiljno shvataju. Ovo je odlična poruka da moramo da se vratimo iz onog pokušaja vaninstitucionalnog, političkog, nasilnog delovanja u okvire institucija, da gradimo i snažimo institucije, da damo priliku razgovoru, dijalogu, normalnom odnosu i komunikaciji - rekao je Garić za K1 televiziju, prenosi NS uživo.

Miloš Garić istakao je da su privatni politički stavovi svakog pojedinca njegova lična stvar i pravo. Međutim, naglasio je da se od trenutka kada neko obavlja stručne dužnosti i primenjuje zakon očekuje da postupa u skladu sa jasno propisanim obavezama, te da će svako ko ima profesionalni integritet tako i postupati.