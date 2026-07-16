Klaster 3 ne bi promenio sve, ali bi bio znak...

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je za Kurir televiziju da je dobro pitanje da li je region Zapadnog Balkana i Srbije strateški cilj Evropske unije, a ne da li te zemlje žele u EU.

- Klaster 3 ne bi promenio sve, ali bi bio znak da posle dugo vremena EU ubrzava. Slušao sam i predsednika, i on ima jednu rezervu, ako se desi, desi se, a ako se ne desi, ne treba da očajavamo, mi smo uradili sve, a ostalo je pitanje političke podobnosti - objasnio je Vučević i dodao da baltičke zemlje stalno imaju jedno očekivanje da se "mi nešto izvinimo i usaglasimo".

Kako je istakao, Srbija misli svojom glavom, a ako se ne usvoji novo poglavlje, dodaje, neće stati život u Srbiji. Vučević je upitao i gde da kupimo gas danas osim kod "Gasproma" i da li treba da prekinemo saradnju s Kinom, kako kaže, da "baltici" budu zadovoljni?

- Naravno da ne - poručio je on.