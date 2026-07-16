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Bivši predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker ocenio je da Ukrajini ne treba davati konkretna obećanja o prijemu u Evropsku uniju i istakao mogućnost stavljanja država Zapadnog Balkana u nepovoljniji položaj.

- Moramo da pazimo da ne dođe do raskoraka u emotivnom doživljaju situacije, da se kaže ‘da’ pristupu Ukrajine, a da države Zapadnog Balkana i dalje budu pod pristupnim pravilima EU - rekao je Junker za nemačku televiziju Feniks.

Junker je rekao da ni u jednoj od tih zemalja nisu ispunjeni uslovi za prijem, naglašavajući da to važi i za Ukrajinu, preneo je danas luksemburški devnik Luksemburger vort.

- Nemam dobro mišljenje o tome da se Ukrajini stavi u izgled konkretan datum pristupanja. To se po pravilu izjalovi - rekao je Junker, koji je pre funkcije u Briselu gotovo dvadeset godina bio premijer Luksemburga.

Junker je istakao da Evropska unija treba jasno da poruči Ukrajini da ima perspektivu članstva u evropskoj zajednici.

Ipak, naglasio je da za Ukrajinu ne sme biti posebnih pogodnosti, uprkos aktuelnim okolnostima, već da i ona, kao i sve ostale zemlje kandidati, mora da ispuni kriterijume za pristupanje utvrđene u Kopenhagenu.

Prema njegovim rečima, Evropska unija mora dosledno i strogo da prati ispunjavanje uslova za članstvo, kako bi se izbegle ozbiljne podele koje bi mogle nastati nakon prijema novih članica.

Govoreći iz ličnog iskustva, Junker je kao primere naveo Rumuniju, Bugarsku i Hrvatsku.

Komentarišući način donošenja odluka u Evropskoj uniji, ocenio je da bi Brisel trebalo da se više oslanja na odlučivanje kvalifikovanom, a u pojedinim oblastima i takozvanom superkvalifikovanom većinom.