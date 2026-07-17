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Prva sesija strateškog dijaloga Sjedinjenih Američkih Država sa Srbijom počinje danas u Vašingtonu, a ova odluka SAD je, prema rečima ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića, jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina.

- To je diplomatska, a i, rekao bih, politička istorija u odnosima Srbije i SAD. Ova odluka će osnažiti ekonomsku situaciju i međunarodni položaj Srbije. To našu državu dovodi u krug zemalja s kojima SAD imaju najviši nivo institucionalne saradnje - rekao je Đurić, koji boravi u Vašingtonu i koji će predstavljati Srbiju u razgovorima sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom

On je u izjavi za RTS dodao da je to važno i zbog "ključnih državnih i nacionalnih pitanja, pre svega Kosova i Metohije, Republike Srpske, kao i očuvanja unutrašnje stabilnosti Srbije".

Zajednički ciljevi

Strateški dijalog SAD i Srbije odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno je iz Stejt departmenta za portal Kosovo onlajn.

- Kroz dijalog će Sjedinjene Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti - navedeno je u saopštenju Stejt departmenta.

Strateški dijalog predstavlja viši oblik odnosa zasnovanih na poverenju i uvažavanju interesa obe strane, rekao je bivši diplomata Zoran Milivojević. Prema njegovim rečima, strateško partnerstvo podrazumeva da SAD prihvataju Srbiju kao politički nezavisnu i vojno neutralnu državu, koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali koja održava odnose i s Moskvom i s Pekingom.

- To znači da Amerika prepoznaje Srbiju kao državu koja je politički nezavisna, vojno neutralna, koja je kandidat za EU, ali koja ima i otvorene komunikacije i s Moskvom i s Pekingom. To je jako važno, jer Amerika na taj način verifikuje međunarodni položaj Srbije, njenu unutrašnju i spoljnu politiku - naveo je Milivojević za Kosovo onlajn.

On je dodao da SAD, za razliku od evropskih partnera, nisu dovodile u pitanje međunarodni položaj Srbije zbog kontakata Beograda s Moskvom i Pekingom.

Memorandum

- Vašington otvaranju strateškog dijaloga pristupa iz ugla realpolitike i sopstvenih interesa. Srbija ovim formatom više nije samo partner, već dobija status privilegovanog partnera - ocenio je Milivojević.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je petak, 17. jul, 2026. istorijski dan u odnosima Srbije i SAD zbog započinjanja strateškog dijaloga između dve zemlje i najavila da je u planu da se potpiše i memorandum o razumevanju o saradnji u energetskom sektoru.

Dubravka Đedović Handanović Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

- Taj memorandum će takođe pomenuti i projekat "Đerdap 3", ali i saradnju na razvoju gasne infrastrukture, takođe potencijale geotermalne energije, kao i moguću saradnju na polju razvoja nuklearnog programa - rekla je Đedović Handanović Tanjugu u Bukureštu, prenosi podgorički portal Borba