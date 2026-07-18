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Statut Univerziteta u Beogradu BU izmenjen je kako bi deo profesora i studenata koji podržavaju blokadersku opciju obezbedio što veće šanse da se na sledećim izborima za rektora BU koji se održavaju sledeće godine, bude izabran kandidat iz njihivog političkog tabora!

Kurir je juče pisao da je Savet BU usvojio odluku o izmeni Statuta, koja predviđa da će od sada kandidat za rektora morati da dobije većinu, za razliku od nekadašnje trećine glasova na sednici Senata kako bi dalje mogao da izađe ispred Saveta BU, koji zatim bira prvog čoveka najvećeg srpskog državnog univerziteta.

Izvor Kurira upozorio je da ovo praktično znači da će, za razliku od svih prethodnih godina, kada je uvek postojalo nekoliko kandidata za rektora, sada moći da se kandiduje samo jedna osoba, i to ona koju podrži Senat Univerziteta, a koji čine sadašnji rektor Vladan Đokić, prorektori, dekani istraživači, ali i predstavnici studenata, a praktično potvrda ovih reči stigla je sada i iz same akademske zajednice.

Naime, profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Branimir Jovančićević je u izjavi za "Danas" kazao da veruje da postoji "iskrena želja akademske zajednice na Beogradskom univerzitetu da sledeći rektor bude izabran "iz njihovog političkog pula"

- Postoje realne šanse da se to desi, čak i ako bi ostala ova vlast, izuzev ako bi se posle izbora napravio skroz drugačiji politički ambijent koji bi bio zasnovan na mnogo jačoj represiji nego što je danas. U svakom slučaju, mi računamo s tim da će do političkih promena doći i da će u takvom ambijentu biti izabran rektor po našem ukusu. U slučaju da ne dođe do političkih promena, mislim da je opet ambijent takav da mi možemo da se izborimo za rektora sa političkim, društvenim i opštedruštvenim orijentacijama koje su bliske akademskoj zajednici. Promena Statuta UB ide na ruku akademskoj zajednici, što je jedan od razloga za rast optimizma - kazao je Jovančević za "Danas" i dodao da je nada da će "izbor sledećeg rektora UB na proleće iduće godine biti, na neki način, stvar formalnosti".

Jovančević je iskazao i zabrinutost što postoji "jedan broj dekana koji su iz različitog razloga uz vlast".

Profeosor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Milan Petričković da je ovo nastavak "pokušaja blokadera ruiniranja Univerziteta i pokušaja uvođenja autokratskog upravljanja i vandemokratskog upravljanja BU.

prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka Foto: Kurir Televizija

- Bezvlašćem, manipulacijama, klanovskim vezama sa trenutnim rektorom, razni manjinski delovi akademske zajedinice pokušavaju i dalje da devastiraju državni univerzitet tako što će sami sebe birati i donostiti odluke u skladu sa svojim politikanskim apetitima. Rektora ne čini dobrim rektorom njegova politička pripadnost! Ti ljudi kako su nekad zloupotrebili pojam studenata, tako sada zloupotrebljavaju pojam "profesora" i "akademske zajednice", oni su manjina akademske zajednice. Drugo, ti dekani za koje žele da ih predstave da su na strani vlasti - nisu na strani vlasti, nego ne žele da se zloupotrebljava Univerzitet za politiku, već žele da predaju i da se bave naučnim radom, ne žele blokade. Blokaderski deo profesora želi da ististne državu ne samo iz sistema odlučivanje iako je država osnivač univerziteta, već da sklone državu kao faktor kontrole kako oni troše novac i donacije! Država ne sme da ima uticaja ko će biti rektor, ali oni smeju? Ovo ja alarm upozorenja da moramo da spasimo dignitet i autonomiju BU, ovo je opasna stvar i veliko upozorenje - kaže Petrulčković i naglašava:

- Po ko zna koji put oni pokušavaju politički da nametnu svoje kanidate i svoje opcije i nije im uopšte važan njegov kvalitet. Biranje između više kandidata je bio demokratski i dobar sistem. Oni državne univerzitete hoće da otmu od države kako država ne bi znala tokove novca i njihove prevare.

Da podsetimo, prema još uvek aktuelnom Statutu, utvrđenim kandidatom za rektora BU smatra se onaj koji je dobio najmanje jednu trećinu glasova ukupnog broja članova Senata, što je omogućavalo da pred Savet dođe više kandidata za rektora, ali to bi trebalo uskoro da se promeni.