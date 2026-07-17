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Sukobi među blokaderima ulaskom u letnju sezonu dobili su nove zaplete, glavni glumci su ostali isti, a ima i svežih epizodnih likova koji su uneli neke inovativne bravure - stare reči koje se više ne koriste, a koje označavaju priglupe osobe.

Naime, nekadašnji košarkaš Vladimir Štimac je, podsećamo, po ko zna koji put javno kritikovao predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Ðilasa zbog postavljanja uslova u vezi sa budućim predsedničkim kandidatom - odnosno na mreži Iks napisao je da Đilas "ide okolo, gostuje i postavlja uslove", iako, kako je naveo, ima podršku od svega 0,9 odsto.

- Ipak je najjače što Dragan iz SSP-a ide okolo, gostuje i postavlja uslove, već dve nedelje, i neke zaključke daje, dok onog od 0,9 odsto i botovi koji ga podržavaju, a i oni idu u napad ako napadneš narod i studente - napisao je Štimac.

Usledio je odgovor korisnika Iksa Zlatka Crnogorca, koji je, braneći poziciju Dragana Ðilasa i osporavajući Štimčevo pravo da govori u ime studentskog pokreta, bivšeg reprezentativca zasuo ličnim uvredama.

- Uopšte ne kapiram odakle dolazi ova gordost i predrasude samozvanog zastupanja studentske liste i antagonizma prema Ðilasu - napisao je Crnogorac.

On se zatim obrušio i na Štimčevu košarkašku i političku biografiju, tvrdeći da je bio "klupa u reprezentaciji", zatim "jednokratna DSS karta za vožnju" i "blejač u takozvanom protestnom turizmu".

Na kraju je Štimcu zalepljena etiketa "bleban" - stari, pogrdan naziv za glupu osobu.

- Mudar kao bleban, likom krkan. Štimara, nije Bodiroga - napisao je Crnogorac.

Foto: Printscreen X