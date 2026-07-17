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Krivična prijava protiv Aleksandra Radića (54), optuženog za ugrožavanje ustavnog uređenja, ogolila je komunikaciju blokadera iza kulisa u kojoj je osumnjičeni, uprkos upozorenjima vojnih stručnjaka da nikakvog zvučnog topa nije bilo 15. marta 2025. godine u Beogradu, svesno menjao i prilagođavao narativ u hodu.

Presretnute poruke pokazuju da je cilj bio samo jedan - održati priču o "pucanju vlasti u sopstveni narod", čak i po cenu - ne samo potpunog rušenja sopstvenog i medijskog integriteta - već i dovođenja sopstvene države na ivicu građanskog rata!

Analizom materijala iz krivične prijave možemo precizno, korak po korak, rekonstruisati kako se svesno gradio i menjao narativ o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" na protestu održanom tog 15. marta. Ovde se ne radi o običnom prenošenju informacija, već o klasičnom mehanizmu kreiranja, plasiranja i modifikovanja javnog narativa kroz medije i uticajne pojedince.

Narativ se razvijao u nekoliko faza: od plasiranja neproverene tvrdnje, preko brzog medijskog proboja, do menjanja teza kada su se pojavili tehnički dokazi koji pobijaju prvobitnu priču.

Evo detaljne hronološke dekonstrukcije te komunikacije.

15. MART 2025. U 20:24h: INICIJALNA ISKRA

Novinarka N1 (inicijali S.K.) šalje osumnjičenom Aleksandru Radiću link sa mreže Iks (profil "Alef Pendule") sa video snimkom iz ulice Kralja Milana, pitajući ga za mišljenje o 32. sekundi snimka.

** Novinarka N1 traži potvrdu od A.R. za sumnjivu tezu, čime se postavlja temelj za medijski plasman.

Aleksandar Radić odgovara novinarki S.K. tvrdnjom da je reč o "američkom neletalnom (neubojitom) sredstvu za onesposobljavanje" i definiše politički okvir narativa: da je to bio "brutalan prikaz sile i dokaz arogancije vlasti".

15. MART 2025. U 20:56h: PARALELNO ŠIRENJE NA DRUGE MEDIJE (PREKO VIBERA)

Svega tri minuta kasnije,Radić ulazi u Viber grupu sa novinarom RTS-a (inicijali G.J.) i urednikom agencije Beta (inicijali V.K.).

G.J. piše da je korišćen "zvučni top po NATO kvalifikaciji", što Radić odmah potvrđuje.

** Narativ se istovremeno kanališe ka tri velika medija (N1, RTS, Beta) kako bi se stvorio utisak opšteprihvaćene činjenice.

Zatim se, iste večeri, u 21:12h, dešava medijski proboj na portal N1, nakon čega se u emisiji "Direktno" (u 21:30) iste televizije objavljuje izjava Aleksandra Radića o upotrebi "zvučnog topa".

To postaje prva zvanična medijska tvrdnja o ovom događaju u javnosti.

Radićeva izjava na N1 15. marta 2025. godine Foto: Printscreen N1

15. MART 2025. U 21:58 - 22:23h: UVOĐENJE NOVOG POJMA: "INFRAZVUK" (NA TELEGRAMU)

Aleksandar Radić komunicira sa ruskim državljaninom V.O. koji pominje da je koristio zvučni top protiv somalijskih pirata i prvi put uvodi pojam "infrazvuk" (zvuk niske frekvencije koji ljudsko uho ne čuje, ali izaziva mučninu i paniku).

** Pošto niko na protestu zapravo nije čuo nikakav "top", Aleksandar Radić shvata da mu teorija o topu sa zvukom ne pije vodu i odmah usvaja termin "infrazvuk" kako bi objasnio zašto se ništa nije čulo.

Samo nekoliko sati nakon razgovora sa V.O., Aleksandar Radić u Viber grupu sa novinarom RTS-a i urednikom Bete ubacuje reč "infrazvuk".

Priča se prilagođava.

16. MART 2025. (TOKOM DANA): POLITIČKA INSTRUMENTALIZACIJA

U komunikaciji sa narodnim poslanikom Zdravkom Ponošem, na Ponoševo pitanje "Ko je aktivirao top?", Aleksandar Radić odgovara: "Nemam izvore, ali prvi tip mi je Vulinova paravojna grupa"

** Iako sam priznaje da nema izvore i da ne zna ko stoji iza toga, svesno usmerava krivicu ka političkim strukturama radi kreiranja panike i nestabilnosti.

Istog dana - u 13:13 časova - dešava se sukob Radića i novinara RTS-a oko integriteta.

Novinar RTS-a G.J. saopštava Radiću da je odbio da nagađa o "zvučnom topu" za RTS, jer ne želi da ruši svoj integritet.

10:52 Snimak koji dokazuje laži oko afere zvučni top Izvor: Kurir

Aleksandar Radić mu odgovara da on (Radić) može da ruši svoj integritet jer ima "ideološku podlogu borbe za istinu".

** Ovo je ključan dokaz da osumnjičeni svesno žrtvuje istinu i profesionalne standarde zarad višeg "ideološkog" cilja, odnosno političkog cilja.

17 - 18. MART 2025: STRUČNO OSPORAVANJE I NOVA PROMENA TEZE

Aleksandar Radić komunicira sa vojnim pilotom, potpukovnikom D.B. i iznosi teoriju da je "zvučni top" bio na Palati Albanija.

D.B. mu objašnjava da je to nemoguće (domet je mali) i da definitivno nije bilo nikakvog zvuka.

Nakon što mu je teorija stručno oborena, Radić odmah menja tezu i pita da li je u pitanju uređaj "Vortex" (generator vrtložnih prstenova koji koristi vazdušni pritisak).

17 - 18. MART 2025: KANALISANJE PREKO STUDENATA FDU

Na Signal grupi "FDU sa studentima", Aleksandar Radić tvrdi da je korišćen "vortex canon 1000Xi". Članovi te grupe su studenti A.M. i M.M.

Student M.M. ukazuje Radiću da taj model mora da se čuje i da ne generiše infrazvuk.

- Da li znate da li imamo pored ovoga i vortex canon topove manjih dimenzija? Na osnovu analiza koje su nam uradili doktorandi i profesori, 1000H se mora čuti i nemoguće je da generiše infrazvuk - ukazao je M.M.

Potom Prvo osnovno javno tužilaštvo izda saopštenje da zvučni top nije korišćen, u nastavku komunikacije osumnjičeni Aleksandar Radić na grupu FDU šalje ovo saopštenje, na šta je dobio odgovor od studenta M.M.

- To im je fora, skoro pa da ništa pogrešno nisu napisali, jer zvučni top stvarno nije korišćen, jer vortex canon koji je korišćen i nije zvučni top nego skroz druga stvar koja funkcioniše po skroz drugom principu, a zvuk je samo nuspojava.

26. MART 2025: FINALNO SPINOVANJE I ZATVARANJE KRUGA

Na osnovu navedenog, 26. marta 2025. godine studenti FDU su objavili video snimak o upotrebi "nekog" oružja protiv demonstranata, čime su pokušali da spinuju javnost i isprave grešku da se radi o zvučnom topu, već da se radi o infrazvučnom oružju.

Time se svesno ispravlja prvobitni spin o "zvučnom topu" i javnosti se nudi nova, "upakovana" teorija o infrazvučnom oružju kako bi se narativ o upotrebi nekog oružja protiv spostvenog naroda održao u životu.

Spin blokadera sa FDU 26. marta 2025. Foto: Printscreen You Tube

Podsećamo, Viši sud u Beogradu naredio je raspisivanje poternice za Aleksandrom Radićem.