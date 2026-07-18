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Odluka o uspostavljanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD predstavlja jedan od najznačajnijih iskoraka u odnosima dve zemlje u poslednjim decenijama i otvara prostor za intenzivniju političku, ekonomsku i tehnološku saradnju.

Takav format komunikacije mogao bi da ojača međunarodnu poziciju Srbije, unapredi njenu energetsku bezbednost i privuče nove investicije, ali i da donese drugačiji pristup Vašingtona prema ključnim regionalnim pitanjima, ocenjuju sagovornici Kurira.

Benefiti

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da je otvaranjem strateškog dijaloga Srbija u simboličkom smislu dobila priliku da unapredi svoj međunarodni položaj i smanji pritiske koje je trpela u prethodnom periodu zbog svoje politike nesvrstavanja, ali i da ostvari nova partnerstva sa državama koje su već deo strateškog dijaloga sa SAD.

Nikola Perišić, Centar a za društvena istraživanja Foto: Kurir Televizija

- Treba imati u vidu da su SAD suspendovale dijalog sa tzv. Kosovom, a sa Srbijom otvorile, što šalje poruku i prištinskim vlastima koga posmatraju kao značajnijeg aktera u ovom trenutku. Najvažniji konkretan aspekt saradnje trebalo bi da bude energetika koja će u buducnosti biti jedna od najvažnijih oblasti i zbog toga je važno fokusirati se na nju. U tom smislu smo videli već praktičnce poteze za podršku izgradnje Đerdapa 3 i sporazuma koji su potpisali Rubio i Đurić. Značajna saradnja očekuje se i u oblasti tehnologije i telekomunikacija što bi moglo da dovede do veće pokrivenosti internetom u našoj zemlji što postaje sve veća svakodnevna potreba. Posebno značajno unapređenje saradnje treba očekivati u oblasti nauke zahvaljujući kojoj možemo da dobijemo veliki broj mladih stručnjaka koji će moći stečena znanja da primene u svojoj zemlji, jer čitav ovaj proces omogućava neophodnu perspektivu mladima za život i karijerno ostvarivanje u Srbiji - ocenjuje Perišić.

Kako naglašava. zahvaljujući svim tim saradnjama osetiće se i dodatni ekonomski razvoj.

- To doprinosi i boljem međunarodnom položaju, a povećaće se i uticaj SAD na ovom prostoru. Kroz podršku različitim projektima od velike važnosti za sve građane Srbije, SAD će pokušati da poprave negativan imidž i loš sentiment koji je razvijen krajem prošlog veka prilikom bombardavanja naše zemlje - zaključuje Perišić.

Šansa

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da ovaj istorijski korak ima mnogo aspekata, ali da je najjači onaj politički koji sa Srbije skida breme stalnog krivca i pretvara je u državu koju će drugačije da tretiraju.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Svako ko radi protiv Srbije neće imati podršku SAD, a to je u savremenom svetu ključna premisa. Neće biti lako nikome da se suprotstavi rastućoj Srbiji koja nema nikakve pretenzije ni prema kome, ali štiti svoje interese. U tom kontekstu, Kosovo i Metohija može da u nekom kraćem roku bude najzad stabilizovano, u smislu da Srbi ne budu mete i predmet iživljavanja kojekakvih albanskih struktura u privremenim institucijama. Takve stvari imaće direktne posledice u odnosima sa Amerikom koja je i do sada bila vidljiva, ali može da bude i mnogo rigoroznija ukoliko uzme aktivniju ulogu kao što najavljuju. Ovaj strateški dijalog je prvi put da se u 21. veku radi intenzivno na značajnom unapređenju odnosa, a to je realno moguće zbog Trampove administracije, koja je orijentisana na ekonomsku saradnju i nema predrasuda prema Srbiji u kontekstu pređašnjih dešavanja s kraja 20. veka. Zato ovo predstavlja i šansu ne samo za Srbiju nego i za SAD da poprave svoje pozicije, jer Srbija je ključna u regionu - objašnjava Miletić.

Kada je reč o ekonomskoj saradnji, on naglašava da je od najvećeg značaja strateško partnerstvo u energetskom sektoru.

- To se potvrđuje kroz projekat "Đerdap 3", a verujem da će se pokazati podrška SAD u punom kapacitetu i u narednom periodu kroz našu želju za nuklearnim elektranama, za jačom sigurnošću u energetskom sektoru, kroz privatizaciju, odnosno kroz sudbinu NIS-a. Osim toga, jasno je da ova američka administracija razmišlja o regionalnim infrastrukturnim projektima koji su za njih strateški važni u kontekstu nekih vojnih logističkih pravaca. Postoje i veliki potencijali za tehnološki transfer, budući da u IT sektoru imamo vrlo intenzivnu saradnju. Srbija traži sve mogućnosti da uhvati inovativne talase i u tom kontekstu je nedavno uspostavljena i saradnja sa NASA-om. Sve su to segmenti koji zadiruju u vojnu industriju, a najjači deo naših industrijskih potencijala upravo je vojni i verujem da SAD tu mogu da prepoznaju određene interese u nekim zajedničkim projektima - smatra Miletić.