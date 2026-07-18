Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u predstojećoj izbornoj kampanji učestvovati kao običan građanin, bez korišćenja predsedničke funkcije i državnih resursa. U političkoj praksi Srbije ovo predstavlja presedan i pravi ogromnu razliku između njega, s jedne strane, i svih prethodnika i političkih protivnika, s druge strane.

Potez Vučića je retko viđena politička hrabrost i izraz spremnosti na poštenu borbu za svaki glas građanina Srbije.

U političkom životu Srbije decenijama je bilo gotovo uobičajeno da nosioci najviših državnih funkcija kao glavnu platformu za izbornu kampanju koriste upravo položaj koji trenutno obavljaju. Vučić je napravio rez koji bi, da je političkog morala i kulture, zavredeo odobravanje i pohvalu na strani onih koji jedva čekaju da se dokopaju vlasti. Naivno je očekivati da će se to zaista i dogoditi.

Bez obzira na to, Vučić je rešio kojim putem će da ide do nove izborne pobede. Danas je rekao da će građanima tražiti podršku bez oslanjanja na privilegije koje nosi predsednička funkcija, navodeći da će kampanju voditi kao običan građanin i da neće koristiti državne resurse. Time je poslao poruku da želi jasno razdvajanje državne funkcije od stranačkog delovanja.

Takva odluka posebno dobija na težini kada se uporedi sa praksom prethodnih vlasti. Nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić godinama je istovremeno obavljao funkciju predsednika države i predsednika Demokrtaske stranke. Nimalo se nije obazirao na brojne kritike i uporno je u izbornim kampanjama nastupao upravo sa pozicije šefa države.

Boris tadić i Dragan Đilas Foto: Beta

Vučić želi da napravi zaokret - da državne aktivnosti, službene posete i predsednički autoritet ne bude više deo političke promocije. Ovim bi trebalo da začepi usta svim dežurnim kritičarima koji su krivce za njegovu dominaciju i nesposobnost opozicije uporno pronalazili u takvim stvarima.

Razdvajanje države i stranke godinama je bilo jedna od centralnih tema političkih rasprava u Srbiji. One nisu utihnule ni kada je Vučić odstupio sa predsedničke funkcije u svojoj stranci, što mu se takođe jako zameralo. I tada je napravio razliku u odnosu na sve druge i demonstrirao želju da popravlja loše prakse.

Upravo zato najnovija Vučićeva najava predstavlja pokušaj da se uspostavi drugačiji standard političkog ponašanja. Umesto da pred birače izađe sa autoritetom predsedničke funkcije, on tvrdi da će podršku tražiti neposredno od građana, bez korišćenja državnog aparata i pogodnosti koje funkcija nosi.

Politička simbolika takvog poteza nije mala. U vremenu kada se često govori o potrebi većeg poverenja u izborni proces i jednakim uslovima za sve učesnike, odricanje od institucionalnih prednosti može se tumačiti kao pokušaj da se napravi jasna razlika u odnosu na praksu koja je godinama bila karakteristična za njegove političke protivnike.