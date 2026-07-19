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Pisac, voditelj podkasta na blokaderskoj Novoj S, Marko Vidojković otvoreno je priznao da krije "sve ono što zna" kako bi se ostvario krajnji cilj - rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vidojković je, u razgovoru sa svojim kolegom iz podkasta Nenadom Kulačinom, potvrdio da unutar blokaderskog pokreta vlada potpuni razdor, te da se odluke donose pod direktnim uticajem spoljnih saradnika. Ipak, kako sam navodi, on o svemu tome namerno ćuti i dozira informacije kako ne bi ugrozio plan za smenu vlasti.

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- Mi i dalje imamo jasnu računicu da je cilj pad ovog režima, te zbog te jasne računice ja i ne govorim sve ono što znam... - rekao je Vidojković

On je potom ipak detaljnije objasnio šta se dešava iza kulisa:

- Ime i prezime imaju studenti sa kojima sam ja u komunikaciji od decembra 2024. godine, koji su polako, ali sigurno, izašli ili bili izbačeni sa protesta. Problem u promeni retorike u studentskom pokretu, u mom slučaju, desio se kada je nastupilo ono decembarsko ograđivanje. Tada smo stidljivo rekli da mi više ne možemo bezuslovno da podržavamo studente, jer ne možemo da podržavamo sve kretenske odluke, čije god da su.

Ono što je problem su spoljni saradnici plenuma, tu su advokati, stručnjaci, analitičari... Nisu studenti, ali imaju veliki uticaj na njih. Iz nade da ovaj pokret može da doprinese rušenju Aleksandra Vučića, dosta sam umeren u svojim stavovima - priznao je Vidojković.

Pogledajte u videu šta je sve rekao Mrako Vidojković:

02:07
Marko Vidojković - Cilj je pad Vučića, zato ne govorim sve što znam Izvor: Društvene mreže

 Kurir Politika

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