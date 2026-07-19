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Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas gostovao je u emisiji autora i voditelja Aleksandra Dikića a umesto odgovora na Dikićeva konkertna pitanja mogli smo videti Đilasove primedbe na formulaciju pitanja, pokušaje da se tema preusmeri, niske udarce na Dikićevo profesionalno iskustvo...

Sve smo mogli videti osim odgovora na pitanja o nedoslednim političkim odlukama opozicije u prethodnih nekoliko godina iza kojih je stajao upravo predsednik SSP, izbornim bojkotima i Đilasovom stavu o uvođenju sankcija Rusiji.

- Vi ste 2019. godine pozivali da opozicija napusti institucije. Pa ste 2020. godine pozivali na bojkot. Pa ste 2022. izašli na izbore. Pa ste 2023. opet izašli na izbore. Pa ste 2024. bojkotovali izbore, a sada se 2026. ponovo spremate za izbore - naveo je Dikić, ocenjujući da bi takve odluke mogle da budu protumačene kao deo postojećeg političkog sistema.

Umesto odgovora Đilas je odlučio da ospori način na koji je pitanje formulisano.

- Vidite, kada vam treba dva minuta da sastavite pitanje, to znači da sa tim pitanjem nešto nije u redu - rekao je.

Nova rasprava usledila je kada je lider SSP-a govorio o glasačima Branimira Nestorovića, tvrdeći da je njegova lista odnosila glasove opoziciji.

- Kada kažete da je Nestorović odnosio vama glasove, zar ne shvatate da za njega glasaju ljudi koji ne žele ni Đilasa ni Vučića? - upitao je Dikić.

Đilas je i na to reagovao povišenim tonom, tražeći od novinara da u istu ravan stavi i druge opozicione političare.

- Što ne kažeš da neće ni (Miroslava) Aleksića? - upitao je Đilas.

Kada mu je novinar odgovorio da je njegova stranka SSP najveća u opozicionom bloku, Đilas je nastavio raspravu.

- Pusti to da smo najveći. Mi smo najveći sada u ovome kada ti treba da opravdaš nešto što nije novinarski ispravno - rekao je.

Najdirektnije pitanje odnosilo se na odnos Srbije prema Moskvi i zahteve da se Beograd pridruži sankcijama Evropske unije.

28:44 14.05.2026. SVI BEŽE SA ĐILASOVOG BRODA! SSP NAPUŠTA SVE VIŠE ČLANOVA Izvor: Kurir TV

- Potpisujete li da Srbija uvodi sankcije? Dakle, 78 ruskih preduzeća i 218 ličnosti nalaze se na spisku za sankcije. Potpisujete ili ne? - pitao je Dikić.

Đilas je ponovo napao novinara i doveo u pitanje njegovo profesionalno iskustvo:

- Ja mislim da ste vi, izgleda, počeli da se bavite novinarstvom u poslednjih godinu dana. A siguran sam da ste ovde sedeli i pre nekoliko godina.

Na Dikićevu konstataciju da je Đilas ranije prihvatio uvođenje sankcija Rusiji, lider SSP-a nije to demantovao, već je upitao zbog čega mu se to pitanje sada postavlja.

- Pa što me to pitate sada? Da biste sada istakli to? Zašto? - reagovao je Đilas.

- Odgovor je, dakle, da - zaključio je Dikić.

Pogledajte na snimku kako je ovaj "intervju" izgledao: