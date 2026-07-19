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Istaknuti blokader, opozicioni odbornik pokreta "Budi heroj" u Skupštini garda Novog Sada Miša Bačulov sastao se na Ubu sa lokalnim organizatorom protesta Milošem Petkovićem. Kako Povod za ovaj susret, kako saznaje Informer, bio je plan o osnivanju organizacije pod nazivom "Nacionalni zbor". Cilj je - preuzimanje kontrole nad svim lokalnim zborovima u Srbiji.

Izvori upućeni u situaciju tvrde da je plan kreiran sa namerom da se uvede stroga disciplina preko pritisaka i straha.

No, nije samo to preblem sa ovim, kako se čini, prvim čovekom na Ubu za blokaderske operacije.

Miloš Petković je, prenosi Informer, odavno poznat nadležnim organima i njegov dosije nije prazan. Iza sebe ima pravosnažne presude za krivična dela povezana sa narkoticima, piše ovaj portal.

Logično pitanje: kako osoba sa takvom kriminalnom prošlošću može da bude predvodnik javnih skupova, da blokira puteve i kroji svakodnevicu građana?

Od bizarnih fetiša do uličnih pretnji ženama

Paralelno sa ulogom "velikog borca za pravdu", Petković na društvenim mrežama pokazuje potpuno drugo, prilično uznemirujuće lice.

Pod profilom "dogodineuprizrenu", on provodi vreme prateći bizarne horor klipove i scene nasilja. Umesto da osudi snimke koji prikazuju mučenje žena vezanih konopcima, vođa ubskih blokadera ispod takvih objava ostavlja zaljubljene smajlije i komentare poput:

"Koliko si divna".

Komentar Miloša Petkovića - scena ubijanja veštice Foto: Printscreen Threads

Pored ovih bizarnih onlajn fetiša, Petković danonoćno komunicira sa očigledno lažnim profilima i botovima, odgovarajući im na banalna pitanja i šaljući emotikone sa bombama i zaljubljenim očima.

Foto: Printscreen Threads

Nažalost, njegovo problematično ponašanje ne ostaje samo u virtuelnom svetu. Meštani Uba svedoče o tome da Petković otvoreno zastrašuje i verbalno napada žene koje se ne slažu sa njegovom politikom, navodi Informer. Ono što posebno zgražava lokalnu javnost jesu tvrdnje svedoka da je nasilnički nasrtao i slao direktne pretnje sugrađankama, i to pred njihovom maloletnom decom.

Foto: Printscreen Threads

Ako je ovo ono što čeka Srbiju s blokaderima... Crno nam se piše!