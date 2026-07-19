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Bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića odavno nismo videli u ovako eksplozivnom izdanju! Vidno iznerviran stanjem na političkoj sceni, Tadić je brutalno sasekao sve blokadere, i opoziciju i studente, poručivši im da niko od njih nema blagog pojma o vođenju države niti nudi ikakva rešenja za ključna pitanja! A naravno,Tadić sebe ponovo postavlja kao jedinog koji vidi suštinske probleme.

Umesto ozbiljne debate o budućnosti zemlje, javnost je svedok banalizacije politike, smatra Tadić, koji je otvoreno doveo u pitanje stručnost i pismenost opozicionih prvaka.

- Šta radite sa poljoprivredom? Šta je sa ustavnim uređenjem i regionalizacijom koja bi mobilisala ljude? Mi nemamo ništa od toga kao ključne teme. Opozicija pojma nema. Ja mislim da opozicioni lideri nikad o tome nisu ni ozbiljno razmišljali, verovatno nemaju ni obrazovanje. Žao mi je što moram to da kažem, ali to je istina - poručio je.

Tadić je iskritikovao i blokadere s fakulteta, naglasivši da ni kod studenata ne vidi zrelost i spremnost da sa opozicijom pokrenu dijalog o suštinskim stvarima.

Za kraj, poručio je da su tehnička prepucavanja oko toga u koliko će kolona opozicija nastupiti na izborima potpuno smešna i nebitna u odnosu na najvažnije državne teme.

- Šta ćemo s Kosovom da radimo? Šta je sa suverenitetom i integritetom zemlje? - upitao je iznervirani Tadić.