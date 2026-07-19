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U političkom životu Srbije decenijama je bilo gotovo nezamislivo da nosioci najviših državnih funkcija u izbornu kampanju ne uđu sa pozicije vlasti koju obavljaju.

Predsednička ili premijerska funkcija po pravilu je predstavljala najjači politički kapital, a upravo su protivnici predsednika Srbije Aleksandra Vučića godinama jednu od glavnih zamerki gradili na tvrdnji da država i vladajuća stranka funkcionišu kao jedno.

Izazov za protivnike

Zato njegova najava da će u predstojećoj izbornoj kampanji učestvovati kao običan građanin, bez korišćenja predsedničke funkcije i državnih resursa, predstavlja potez kojim se obesmišljava i poslednji veliki argument njegovih političkih protivnika, ocenjuju sagovornici Kurira. Oni očekuju da će predstojeća izborna kampanja prvi put biti vraćena na teren programa, rezultata i ljudi koji ih predstavljaju, umesto optužbi o navodnoj zloupotrebi institucija, a na tom terenu Vučić ima šta da kaže, bez obzira da li se odrekao predsedničke funkcije i državnih resursa.

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da Vučićeva najava pokazuje da će se na predstojećim izborima pre svega ocenjivati politika, rezultati i konkretna ponuda za budućnost Srbije.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Aleksandar Vučić očigledno želi da kampanju vrati na suštinska pitanja: šta je urađeno, kakvi su rezultati ostvareni i kakav plan se nudi građanima za naredni period. U takvoj kampanji neće biti dovoljno samo biti protiv Vučića niti graditi politiku na kritikama i optužbama. Biće važno ko ima program, ljude, ideje i sposobnost da preuzme odgovornost za vođenje države. Vučić najavljuje da će stati iza politike u koju veruje i pomoći listi koja će pred građane izaći sa jasnim rezultatima i konkretnim planom. To istovremeno predstavlja izazov za njegove političke protivnike - smatra Barac.

Kako objašnjava, Vučićevi protivnici će morati da kažu šta nude, ko su ljudi koji bi vodili zemlju, kako bi rešavali ekonomska, nacionalna i spoljnopolitička pitanja i po čemu je njihova politika bolja.

- Izbori ne mogu biti samo referendum protiv jednog čoveka, već nadmetanje različitih politika i vizija Srbije. Zato je ova najava važna. Ona kampanju usmerava sa ličnih napada na poređenje rezultata, programa i sposobnosti. Na kraju će građani ocenjivati ko ima ozbiljniju, realniju i uverljiviju ponudu za budućnost zemlje - zaključuje Barac.

Alibi

Politički analitičar Stevica Deđanski ocenjuje za Kurir da su sve kritike koje Vučiću upućuju njegovi politički protivnici zapravo traženje alibija za loše rezultate.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Ne mislim da je to što je odlučio da ide bez funkcije značajno, jer niko ne glasa za predsednika, nego za Aleksandra Vučića. Ljudi jednostavno njemu veruju. Blokaderi bi hteli njega da sklone, ali to ne može tako. Navikli smo da svi koji su godinama na funkciji naravno vode kampanju za stranku koju predstavljaju. A sećamo se Borisa Tadića koji je bio na svakom bilbordu kako se grli s nekim od lokalnih funkcionera. Izrazito je glup argument da napadaš Vučića zato što je predsednik države dok traje izbornas kampanja. To nije ništa drugo nego traženje alibija za loš rezultat. Ovim će sigurno izbiti argument svojim političkim protivnicima koji su ga napadali, ali neće mnogo promeniti. Vrlo je jasno šta mu je program i ko su ljudi koji stoje uz njega i garantuju za taj program. Oni se bave politikom kako treba, jer kandiduješ program, pozivaš se na ono što si radio i uradio. A kad nemaš program i kriješ ljude, nema rezultata, nema glasova na duge staze. Niko neće nestabilnost - naglašava Deđanski.