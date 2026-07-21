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Političar Vladan Đokić, koji se još uvek nalazi na mestu rektora Beogradskog univerziteta (BU) očigledno je počeo sa predizbornom kampanjom po Srbiji, ali ne želi da obelodani da li se je u istu krenuo kao nosilac tzv. studentske liste ili njihov kandidat za premijera ili predsednika. Tako ostaje nejasno da li Đokić govori na skupovima "studenata u blokadi" kao njihov prvi čovek ili pak, ovim aktivizmom pokušava da se nametne i probije na vrh blokaderske liste!

Đokić je prvo posetio Rašku gde je doživeo totalni fijasko jer ga je u gradu, koji broji više od 21.000 stanovnika, dočeklo jedva stotinak njih! Obraćajući se okjupljenima, Đokić je, na direktno pitanje da li je nosilac "studentske liste" odgovorio da "nema komentar".

Sve je besmisleno

Aleksa Grubešić iz Centra z adruštvenu stabilnost kaže za Kurir da sve što ova politička opacija radi postaje potpuno besmisleno, jer ne može da se vodi kampanja bez izjašnjavanja oko bar jednog pitanja, da se ne zna da li Đokić vodi kampanju kao kanidat na nečijoj listi i da objasni narodu u kom svojstvu mu se uopšte obraćate i šta će on tu.

Aleksa Grubešić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Ispada je da poseta Vladana Đokića Raški najbolja potvrda uspešnosti politike aktuelne vlasti i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Direktno iz Đokićevih usta izašle su pohvale uređenosti mesta i gradova po Srbiji za šta su zalužne i lokalne samouprave. Ono što nije izašlo iz njegovih usta je bilo kakvo izjašnjavanje oko politike te tzv. studentske liste, ali ni odgovora da li je Đokić njen glavni kandidat. Znate, kada bi Vučić i SNS vodili kampanju kao Đokić, građani ne bi znali ništa o tome šta zapravo radi država, koji su nam stavovi po nacionalnim i državnim pitanjima, ni u kom pravcu uopšte idemo! Đokić i dalje ide na emocije, na fraze, na skrivanje iza pojma "studenti" čime pokušavaju da očuvaju opadajuću podršku svog pokreta - govori Grubešić i dodaje da sve postalo potpuno besmisleno:

Prvo, pa gaf: Đokić na sva usta ishvalio SNS Da sve bude smešnije, već u bukvalnom prvim rečenicama svog obraćanja malobrojnim građanima u Raškoj Đokić je, verovatno ne shvatajući šta govori, ishvalio gradsku vlast koju čini SNS u koaliciji sa SPS-om! - Ne znam koliko ste svesni koliko je ovo vaše mesto lepo, uređeno, dragoceno, jedan od najlepših gradova u našoj zemlji. Čestitam što umete da održavate ovo mesto kako dolikuje - rekao je Đokić, nesvestan činjenica da Rašku ne održavaju "studenti u blokadi", već gradska vlast koju čine SNS i SPS.

- Takav nastup je potpuno neodgovoran i više nalikuje dečjoj igri nego ozbiljnom vođenju politike ili kandidaturi za neku visoku državnu funkciju. Koliko su ti ljudi ozbiljni, govori i to da se bez ikakvog stava odnose prema bilo kom državnom pitanju i na koji način će se takvi sutra suprotstaviti unutrašnjim i spoljašnjim pritiscima i izazovima? Ili će samo biti "ljudi na taster" i izvršavati naredbe onih koji ih finansiraju i podržavaju.

Politički debkl

Politički filozof Dragoljub Kojčić govori za Kurir da, kada je u pitanju blokaderska opozicija ni Alan Ford ne bi znao za koga bi trebalo da glasa, a kamoli zbog čega, kao i da je i ovaj nastup Đokića bio "fenomenalan za početak jednog političkog debakla"!

Dragoljub Kojčić: Fenomenalan početak jednog političkog debakla Foto: Kurir Televizija

- Blokaderska opozicija po Srbiji, poput agenata iz male prodavnice cveća, ne zna šta hoće, šta neće i ne zna ko je predstavlja. Očigledno je da što će tiče kadrovske liste da nameravaju da počnu da goje prase uoči Božića. U takvom karikaturalnom miljeu za glasače ostaje kao jedini prepoznatljiv signal - njihova beskrajna pohlepa za vlašću i mržnja prema svakom ko im stoji na njihovom putu, ukuljučujući i njihove kolege. Međutim, Šerlok Holms bi ovde postavio pitanje identično kao jedna plenumašica pre četiri dana koja se žalila da nema pojma ko donosi predloge za plenum, a još manje ko zatim donosi odluke! Rečju, Vladan Đokić je ovde jedna kosmička enigma, verovatno i sam sebi - govori Kojčić i dodaje:

- Ne zna se da li je rektor, da li je političar, koji mu je program i koja mu je ciljna grupa glasača, ali je tako kao seoska mlada počeo sa obilaskom mesta po Srbiji. Fenomenalno za početak jednog političkog debakla!, Srećom normalna i pristojna Srbija zna da je on samo prevario i svoje studente i svoje političke simpatizere. One ne zna kako da objasni poreklo novca kojim je finansiran njegov pokret, ali Srbija zna da taj novac dolazi od neprijatelja ovog naroda. Srbija odlično zna da bi je Đokić, da se kojim čudom dokopa vlasti, da bi je odveo u propast kakvu ne pamti stotinu generacija unazad.