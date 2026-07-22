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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala na najnovije izjave istoričara i nekadašnjeg političara Milana St. Protića, koji je izjavio da su blokaderi trebali da upute ultimatum državi još na poćetku protesta i blokada.

Komentarišući Protićeve navode, Brnabić je poručila da je pred građanima Srbije uskoro jasan izbor.

- Uskoro će izbori. Sa jedne strane Ujedinjena Srbija koju predvodi Aleksandar Vučić, sa druge mržnja, nasilje i podele koje nude i kojima se ponose blokaderi. Ponovo Srbiji i svim našim građanima obećavaju da će nas jahati, juriti, maltretirati, kinjiti do besvesti. Izbor je jasan i jednostavan - naglasila je Brnabić.

Reakcija predsednice parlamenta usledila je nakon što je Milan St. Protić u gostovanju izjavio da je "jedina lekcija koju ovaj režim može da nauči - demonstracija sile“.

- Pošto studenti i pobunjeni građani nemaju realnu silu u rukama, ali imaju silu brojeva ili su je bar imali. Imali su masovnost i režim na to ni jednom događaju koji je okupio više od 100.000 ljudi nije imao odgovor. Ako to nije bilo ohrabrenje kojim pravcem treba da se ide, ja ne znam šta treba... - rekao je Protić

Na konsatataciju voditeljke da se tim pravcem išlo dugo i šta bi mogao biti naredni korak, Protić je rekao:

- Zahtev režimu, ultimatum režimu, da se nećemo razilaziti dok se naši zahtevi ne ispune. nema odlaska kući, sve ćemo da vam blokiramo. Nećete moži ni iz jedne zgrade da izađete, na ulici nećete moći da se pojavite.

Brnabić je u svojoj poruci ocenila da ovakvi stavovi jasno pokazuju politiku koju nudi opozicija i politički neistomišljenici, podsećajući da će konačnu reč o tome ko će i na koji način voditi državu ponovo dati građani na predstojećim izborima.