POSLE "ZVUČNOG TOPA" - GPS SIGNAL: Blokaderi sad izmislili ometanje aviona, i to baš 15. marta 2025!
Nakon što je i definitvo raskrinkana i propala režirana afera "zvučni top", mediji bliski opoziciji i tzv. studentima u blokadi pokrenili su novu priču prateći veoma sličan i već proveren scenario koju uključuje: signale koje ljudi i li životinje ne mogu ni da vide, ni da čuju ili osete, a u koje se generalno razume samo uzak krug stručnjaka.
Nakon nepostojaćih infracrvenih talasa nepostojaćeg zvučnog topa, na red su sada došli ometači satelitskih signala koje je država navodno koristila protiv dronova, a koji su nekako ugrozili navigaciju civilnih putničkih aviona u međunarodnom saobraćaju!
Naime, Balkanska istraživačka mreža (BIRN) objavila je da su tokom protesta 15. marta prošle godine "slati lažni navigacioni signali avionima", a u pokušaju da se prizemlje ili obore dronovi tokom protesta!
Birn i lažni GPS?
- Lažni GPS signali ne pogađaju samo dronove. BIRN je pronašao više od 25 slučajeva ometanja satelitske navigacije nad Srbijom. Piloti su prijavljivali pogrešne lokacije, a komercijalni letovi dobijali lažne navigacione podatke. Tokom velikog protesta 15. marta 2025, piloti koji su sletali na aerodrom "Nikola Tesla" prijavljivali su smetnje u satelitskoj navigaciji. Tokom protesta na Slaviji 23. maja, oko10 dronova bilo je pogođeno emitovanjem lažnih navigacionih signala. Dronovi su dobijali informaciju da se nalaze iznad Aerodroma "Nikola Tesla", zbog čega su se prizemljivali - navodi se u tekstu BIRN-a i dodaje da "nisu sva ometanja poticla iz Srbije" i da su oni (BIRN) identifikovao "najmanje 11 slučajeva u kojima su se efekti elektronskog ratovanja iz Ukrajine prelili i na delove Srbije."
Ove tvrdnje koje u Birnovom tekstu ne potvrđuje ni jedan zvanični dokument ili stručnjak svojim imenom i prezimenom, a čak je ime čoveka čiji se dron "čudno ponašao" tokom skupa na Slaviji 23. maja - izmišljeno, kako su i sami priznali, odmah je na društvenim mrežama podelio blokader i bivši narodni poslanik Đorđe Miketić.
- Da bi srušili dronove i sprečili veličanstvene slike studentskog protesta, rizikovali su da i avione prizemlje u stambena naselja - napisao je Miketić.
Da podsetimo, nakon protesta tzv. studenta u blokadi na Slaviji 15. marta prošle godine, društvene mreže i opozicione medije preplavili su izveštaji da je vlast koristila supersonično oružje "zvučni top" protiv svojih građana i to u trenutku kada su stajali u tišini odajući počast preminulima u padu nadstrešnice.
Iako je i policija, i sve relevantne državne strukture, pa čak i strane službe, ali i sam proizvođač ovih topova su odmah demantovali da je na beogradskim ulicama korišćeno ovo oružje, blokaderi su uporno širili narativ da je vlast "pucala svom narodu u leđa".
Detalji kako je nastajala ova afera počeli su nedavno da isplivavaju na površinu, a više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo da poseduje dokumentaciju kojom se sumnja da su učesnici protesta još u januaru 2025. godine navodno planirali "simulaciju" upotrebe zvučnog topa na protestu 15. marta.
Krivična prijava protiv Aleksandra Radića (54), optuženog za ugrožavanje ustavnog uređenja, a koji se nalazi u begstvu, ogolila je komunikaciju blokadera iza kulisa u kojoj je osumnjičeni, uprkos upozorenjima vojnih stručnjaka da nikakvog zvučnog topa nije bilo 15. marta 2025. godine u Beogradu, svesno menjao i prilagođavao narativ u hodu.
Nemoguće
Na ovo je odmah reagovao stručnjak za vazduhoplovstvo i osnivač "Tango six grupe" Petar Vojnović koji je odgovorio MIketiću da ne postoji "ni jedan jedini način, tehnički ili drugačiji, da se rizikuje da se ometanjem GPS signala (putnički) avion prizemlji u stambena naselja".
- Nivo karikaturnosti ove izjave verovatno ima korene u implatiranju tehničke izvedbe ovakvog ishoda u mozgove svih nas posredstvom filma "Umri Muški 2" u mladosti, ali je, naravno, jedno veliko - "nije se desilo". I za kraj, još jedom. Putnički avioni ne bi prevozili ljude za pare da postoji tehnički način da, ako im ometaš GPS prijem, oni padnu. Jednostavno, kad se to dogodi, pređu na drugi način opšte ili detaljne navigacije i bombona. Tu je navodni "stručnjak" u BIRN Srbija citiran netačnom konstatacijom: "Pilot danas uglavnom ne leti avionom ručno, već se oslanja na kompjuter, kome je najvažnije da u svakom trenutku precizno zna gde se avion nalazi." Ako se pilotu ugasi kompjuter, nestane mu struja ili mu se desi milion gorih stvari, on jednostavno može da leti i sleti avion bez svega toga - pojasnio je Vojnović.
"Ništa im ne smeta"
I predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić nije krila koliko je šokirana ovakvim tvrdnjama.
- Evo "elita" se ponovo sama prijavila: hteli smo da sakrijemo grandioznost blokaderskog skupa, pa umalo nismo srušili neki avion?!?!? Ovo je ravno onoj blokaderskoj mudrosti: kako voz od Beograda do Novog Sada može da dostigne brzinu 200 km/h kad je udaljenost između Beograda i Novog Sada manja od 200 km. Ništa sve ovo njima ne smeta da sami sebe nazivaju obrazovanom, kulturnom, načitanom i profinjenom elitom - napisala je Brnabić na društvenoj mreži X.
Kurir Politika