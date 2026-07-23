Da podsetimo, nakon protesta tzv. studenta u blokadi na Slaviji 15. marta prošle godine, društvene mreže i opozicione medije preplavili su izveštaji da je vlast koristila supersonično oružje "zvučni top" protiv svojih građana i to u trenutku kada su stajali u tišini odajući počast preminulima u padu nadstrešnice.

Iako je i policija, i sve relevantne državne strukture, pa čak i strane službe, ali i sam proizvođač ovih topova su odmah demantovali da je na beogradskim ulicama korišćeno ovo oružje, blokaderi su uporno širili narativ da je vlast "pucala svom narodu u leđa".

Detalji kako je nastajala ova afera počeli su nedavno da isplivavaju na površinu, a više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo da poseduje dokumentaciju kojom se sumnja da su učesnici protesta još u januaru 2025. godine navodno planirali "simulaciju" upotrebe zvučnog topa na protestu 15. marta.

Krivična prijava protiv Aleksandra Radića (54), optuženog za ugrožavanje ustavnog uređenja, a koji se nalazi u begstvu, ogolila je komunikaciju blokadera iza kulisa u kojoj je osumnjičeni, uprkos upozorenjima vojnih stručnjaka da nikakvog zvučnog topa nije bilo 15. marta 2025. godine u Beogradu, svesno menjao i prilagođavao narativ u hodu.